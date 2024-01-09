Надлишкові робітники та зниження бюджету: Лабораторія реактивного рушія NASA стикається з проблемами

Лабораторія реактивного рушія НАСА (JPL) побачила звільнення 100 контрактних працівників та зменшення витрат через можливі урізання бюджету, що впливають на програму повернення зразків з Марсу (МСР). Цей крок став результатом невизначеності федерального бюджету на фінансовий рік 2024 року. Звільнення та зниження витрат – це попередній захід, який прийняв JPL для пом’якшення впливу урізань бюджету.

Програму МСР суттєво постраждали через значні відмінності запропонованого фінансування між законопроектами Палати представників та Сенату. Як закон зупинок, що діє в даний час, НАСА отримала фінансування у розмірі 822,3 млн доларів США до 2 лютого.

Для адаптації до можливо нижчих рівнів фінансування JPL переглядає використання контрактних працівників на місці в програмі МСР та інших напрямках. Контрактні працівники, які надають додатковий потік робочих сил для певних проектів, в основному працювали у сфері МСР. Однак, з вересня JPL також ввів заборону на найм, щоб контролювати зростання через завершення або наближення до завершення місій, таких як Psyche, NISAR та Europa Clipper.

Звільнення спіткали контрактних працівників з несподіванки, про що свідчить один користувач, що опублікував свій досвід на Reddit. Вони отримали електронного листа, який повідомляв про негайне звільнення, і втратили доступ до комп’ютера та будівлі впродовж години. Невизначеність фінансування МСР після фінансового року 2023 може призвести до подальших звільнень, можливо включаючи працівників JPL.

Незважаючи на труднощі, JPL залишається присвячено своїм місіям, включаючи проекти Europa Clipper та NISAR. Архітектура МСР також піддається оцінці для вирішення питань з планування та бюджетування. JPL позитивно налаштована на те, що буде знайдено рішення для збереження високого пріоритету цих місій у межах обмежень бюджету.

FAQ:

П: Чому Лабораторія реактивного рушія NASA звільняє контрактних працівників?

В: JPL здійснює звільнення та зниження витрат через можливі урізання бюджету, що впливають на програму повернення зразків з Марсу і невизначений федеральний бюджет на фінансовий рік 2024 року.

П: Як программу МСР впливають різниці у фінансуванні?

В: Запропоноване фінансування для програми МСР суттєво відрізняється між законопроектами Палати представників та Сенату, причому законопроект Палати підтримує повний запит НАСА на фінансування, а законопроект Сенату виділяє меншу суму. Ця розбіжність у фінансуванні вплинула на хід програми.

П: Чи очікуються додаткові звільнення?

В: Залежно від результатів процесу призначення видатків на фінансовий рік 2024 року, можуть відбутися подальші звільнення, включаючи співробітників JPL, якщо фінансування залишиться на низькому рівні.

П: Які ще місії, керовані JPL, тривають?

В: JPL продовжує працювати над проектами, такими як Europa Clipper та NISAR, які успішно розвиваються. Архітектура МСР також переглядається для вирішення затримок і проблем з бюджетом.

П: Чи існує рішення для збереження місій у рамках бюджетних обмежень?

В: JPL вірить, що буде знайдено рішення для виконання місій високого пріоритету при адаптації до бюджетних обмежень. Організація прагне забезпечити збалансовану програму та успішне завершення своїх проектів.