Мрачне майбутнє узбережних вод Антарктики

Нові дослідження свідчать, що до 2100 року кислотність прибережних вод Антарктики може подвоїтися, створюючи серйозну загрозу морському життю в Південному океані. Зростання кислотності, головним чином викликане викидами вуглекислого газу, має потенціал нарушити всю екосистему, загрожуючи видам, таким як кити та пінгвіни.

Згідно з дослідженням, проведеним вченими з Університету Колорадо-Боулдер, верхні 200 метрів океану, де знаходиться багато морського життя, можуть зазнати понад 100% збільшення кислотності порівняно з рівнями 1990-х років. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.

Океанічне акідифікація, яка відбувається в результаті зростання викидів вуглекислого газу, є серйозним наслідком зміни клімату. Океани виступають буфером проти зростання рівня вуглекислого газу, поглинаючи приблизно 30% викидів. Однак, коли більше вуглекислого газу розчиняється в морській воді, вона стає кислотнішою. Південний океан, що оточує Антарктиду, особливо вразливий до акідифікації через тенденцію холодної води поглинати більше вуглекислого газу. Крім того, океанічні течії в цьому районі сприяють роздрібненому кислому стану.

Дослідницький колектив використав комп’ютерні моделі, щоб симулювати, як змінюватиметься морська вода Південного океану протягом 21 століття. Вони встановили, що без значного зниження викидів вуглекислого газу, вся водна колонка узбережжя Південного океану, включаючи нижні шари, може зазнати серйозної акідифікації. Це становить серйозну загрозу морським видам, які населяють ці води.

В дослідженні також були вивчені умови морських охоронних зон (МОЗ) Антарктиди. На сьогоднішній день у Південному океані існують дві МОЗ, які охоплюють приблизно 12% водної площі регіону. Вчені запропонували створити ще три МОЗ, які охоплювали близько 60% Антарктичного океану. Однак, моделі дослідників показали, що існуючі та запропоновані МОЗ все ще потраплять в значну кислотність до кінця століття.

Наслідки акідифікації океану для харчової мережі є занепокоюючими. Попередні дослідження показали, що фітопланктон, основа морської харчової мережі, зростає повільніше або відмирає в кислійшій воді. Крім того, черепашки та морські їжаки стають вразливішими в кислих умовах. Ці зміни можуть нарушити харчову мережу та мати каскадні наслідки для верхових хижаків, таких як кити та пінгвіни.

Щоб уникнути серйозної акідифікації океану Південного океану, дослідження наголошує на невідкладній потребі зниження викидів вуглекислого газу. Лише за найнижчого сценарію викидів, зі швидкими та агресивними зниженнями, світ може потенційно уникнути цих жахливих наслідків.

Підсумовуючи, майбутнє узбережних вод Антарктики виглядає мрачно, якщо негайні дії не будуть прийняті для обмеження викидів вуглекислого газу. Акідифікація цих вод загрожує незрівнянній рівновазі морського життя і становить серйозну загрозу всій екосистемі.