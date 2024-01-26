Марсовий гелікоптер Ingenuity НАСА успішно завершує місію

Марсовий гелікоптер Ingenuity, який увійшов у історію НАСА, припинив свою незвичайну місію після пошкодження лопаток ротору. Спочатку розроблений як технічна демонстрація на короткий термін, гелікоптер масою 4 фунти (1,8 кілограма) перевершив усі очікування протягом трьох років свого перебування на Марсі. Незважаючи на труднощі, Ingenuity долився та виконав подвиги, які раніше вважалися неможливими.

Ingenuity, який супроводжував ровер Perseverance НАСА на Червону планету, здійснив вражаючу кількість в 72 політів, пройшовши відстань у 11 миль (18 кілометрів). Ця відстань перевищує початкову заплановану мету більш ніж на 14 разів. Він досяг неймовірних висот до 79 футів (24 метри) і розвивав швидкості до 22,4 миль на годину (36 км/год), демонструючи потенціал повітряного польоту в тонкій атмосфері Марса.

Адміністратор НАСА Білл Нельсон висловив своє захоплення досягненнями Ingenuity, заявивши: “Цей надзвичайний гелікоптер летів вище і далі, ніж ми коли-небудь уявляли собі”. Ingenuity не тільки виконав свою роль технологічної демонстрації, але й став цінним розвідником для ровера Perseverance, надаючи критичні дані та прокладаючи шлях для майбутнього дослідження.

Зображення з останнього польоту Ingenuity показали пошкодження однієї або кількох лопаток ротору при посадці, що недозволило їх використання. Причини цього пошкодження наразі вивчаються. Під час останнього польоту Ingenuity піднявся на висоту 40 футів (12 метрів), а потім сходив. На жаль, контакт тимчасово втрачено з його комунікаційним реле – неподалік розташованим ровером, коли він був на висоті 3 футів (1 метр) над землею.

Винахідливість і стійкість гелікоптера та його команди заклали основу для майбутніх місій на Марс. Розширюючи знання, отримані завдяки успіху Ingenuity, НАСА планує включити два міні гелікоптери у майбутню місію на Марс у 2022 році. Ці гелікоптери продовжать розширювати межі повітряного дослідження Червоної планети і відкривати нові можливості для наукових досліджень та відкриттів.

Неймовірний шлях Ingenuity довів, що людська винахідливість не має меж. Прощаючись з цим надихаючим гелікоптером, ми з нетерпінням чекаємо на захоплюючі досягнення, які нас чекають у нашому дослідженні Марсу і далі.

FAQ:

1. Що таке Ingenuity?

Ingenuity – це марсовий гелікоптер, який був розроблений як технічна демонстрація на короткий термін НАСА.

2. Який був термін місії Ingenuity на Марсі?

Ingenuity перебував на Марсі протягом трьох років.

3. Які були досягнення Ingenuity?

Ingenuity здійснив загалом 72 політів, пройшовши відстань в 11 миль (18 кілометрів). Він досягав висоти до 79 футів (24 метри) і розвивав швидкості до 22,4 миль на годину (36 км/год).

4. Яка була мета місії Ingenuity?

Метою місії Ingenuity було продемонструвати потенціал повітряного польоту в тонкій атмосфері Марса, а також служити розвідником для ровера Perseverance.

5. Які пошкодження зазнав Ingenuity?

Зображення з останнього польоту Ingenuity показали пошкодження однієї або кількох лопаток ротору при посадці, що недозволило їх використання.

6. Які плани НАСА на майбутні місії на Марс?

Розширюючи успіх Ingenuity, НАСА планує включити два міні гелікоптери у майбутню місію на Марс у 2022 році, щоб подальше розвити повітряне дослідження на Червоній планеті.

Ключові терміни:

– Ingenuity: Марсовий гелікоптер, розроблений як технічна демонстрація НАСА.

– Ровер Perseverance: Ровер, який супроводжував Ingenuity на Марс.

– Червона планета: Поширений термін, який використовують для посилання на Марс.

– Тонка атмосфера: Атмосфера Марса значно тонше, ніж атмосфера Землі.

Рекомендовані посилання:

– Місія Марс 2020 НАСА

– Програма досліджень Марсу НАСА