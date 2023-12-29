Майбутнє геймінгу: Xbox Series X та S

Консолі Xbox Series X та S офіційно входять у свій четвертий рік, позначаючи середину восьмолітрового покоління консолей. Початок 2024 року обіцяє бути насиченим цікавими релізами та новими геймінговими враженнями для власників Xbox.

Один з найбільш очікуваних ексклюзивів від сторонніх розробників – випуск STALKER 2: Heart of Chornobyl, продовження AAA FPS, створене українськими творцями, які стикалися з труднощами через російську інвазію. Ця гра запланована на перше квартал 2024 року, що дозволить гравцям Xbox насолодитися захоплюючим геймінговим досвідом.

Ще одною перспективною ексклюзивною грою для Xbox є Replaced, кіберпанк-стильним екшн-пригодою з піксель-арт графікою. Хоча розробка була ускладнена через тривалим конфлікт в Україні, очікується, що гра буде доступна на Xbox Game Pass у 2024 році.

Внутрішні студії Microsoft також працюють над захоплюючими проектами. Senua’s Saga: Hellblade 2, розроблена на Unreal Engine 5, наближається до завершення і має бути випущена у 2024 році. Ця візуально захоплююча гра обіцяє бути витвором наступного покоління, який докторкає в глибини людських емоцій.

Avowed, майбутня фентезі-рольова гра від Obsidian Entertainment, є ще однією довгоочікуваною грою, яка запланована на випуск у 2024 році. З урахуванням успішного шляху Obsidian, фанати можуть очікувати високоякісного рольового досвіду, який відбуватиметься в універсумі Pillars of Eternity.

Любителі авіасимулятора Flight Simulator також матимуть привід для радості у 2024 році з випуском Microsoft Flight Simulator, що пропонує захоплюючий авіаційний досвід, що виходить за рамки реалізму.

Хоча точні дати випуску ще не відомі, але перед нами чекають багато захоплюючих можливостей. Чутки говорять, що MachineGames працює над проектом “Індіана Джонса”, який може побачити світло у 2024 році. Крім цього, ліонський відділ Arkane розробляє Marvel’s Blade – несподівану співпрацю студії та знаменитого франшизу Marvel.

Хоча деякі довгоочікувані ігри, такі як Fable, Everwild, State of Decay 3 та Perfect Dark, можливо, не вийдуть у 2024 році, фанати Xbox все одно можуть очікувати насичений рік геймінгу з різноманітними іграми у своєму розробку.