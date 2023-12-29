Космічний апарат “Юнона” здійснить історичний прольот біля місяця Юпітера Іо

На 30 грудня космічний апарат “Юнона” NASA здійснить найближчий прольот біля місяця Юпітера Іо за останні 20 років. Пролетяючи на відстань приблизно 930 миль від поверхні, інструменти “Юнони” повинні згенерувати велику кількість даних, що нададуть важливі уявлення про вулканічну активність на Іо.

Команда науковців “Юнони”, під керівництвом Скотта Болтона з Інституту південно-західних досліджень, особливо зацікавлені у вивченні варіацій вулканів на Іо. Вони мають на меті встановити частоту вувухів, інтенсивність вулканічної активності та зміни розтікання лави на місяці з плином часу. Крім того, команда сподівається зрозуміти зв’язок між активністю Іо та зарядженими частинками в магнітосфері Юпітера.

Найближчий прольот буде наступним за ним прольотом біля Іо 3 лютого 2024 року. Під час цього другого прольоту “Юнона” знову наблизиться до поверхні місяця на відстань 930 миль.

Попередні спостереження “Юнони” на Іо були проведені з різних відстаней, від 6 830 миль до понад 62 100 миль. Ці спостереження дозволили космічному апарату зафіксувати перші зображення північного та південного полюсів Іо. “Юнона” також здійснювала близькі прольоти місяців Юпітера – льодовикових Ганімеда та Європи.

Скотт Болтон підкреслює, що послідовні прольоти в грудні і лютому дадуть змогу “Юноні” докладніше вивчити джерело вулканічної активності на Іо. Вони сподіваються встановити, чи є під корою Іо магматичний океан і зрозуміти значення припливних сил Юпітера на місяць.

Окрім вивчення вулканічної активності на Іо, “Юнона” знаходиться на третьому році своєї розширеної місії з дослідження походження самої Юпітера. Апарат також досліджує кільцеву систему, що оточує газовий гігант, де знаходиться багато його внутрішніх місяців.

Часто задавані питання (FAQ)

1. Як “Юнона” збирає дані про вулкани на Іо?

Інструменти “Юнони” збирають дані під час близьких прольотів біля місяця Юпітера Іо. Вивчаючи частоту та інтенсивність вивержень, вчені можуть краще зрозуміти вулканічну активність на місяці.

2. Які цілі місії “Юнони”?

Основною метою “Юнони” є вивчення походження Юпітера. Вона також має на меті дослідити місяці планети, включаючи їх геологічні особливості та потенціал для підтримки життя.

3. Чому вивчення вулканічної активності на Іо є важливим?

Іо – найбільш вулканічний об’єкт у нашій Сонячній системі, і його вулканічна активність надає цінні уявлення про процеси, що відбуваються всередині місяця, та його взаємозв’язок з магнітосферою Юпітера.

Джерела: NASA