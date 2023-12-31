Знайомтеся з годинником Enigma Z20 від Boat: Стильний та функціональний смарт-годинник

Годинник Enigma Z20 від Boat – це інноваційний смарт-годинник, який поєднує в собі стиль та функціональність для технологічно продвинутих осіб. З великим круглим HD-дисплеєм діаметром 1,5 дюйма та традиційним дизайном розкішного годинника, цей смарт-годинник є ідеальним аксесуаром для будь-якої події.

Однією з найбільш помітних особливостей годинника Enigma Z20 від Boat є його металева конструкція високої міцності, яка забезпечує додаткову стійкість і довговічність. Цей смарт-годинник також має рейтинг IP68 для захисту від пилу та води, що забезпечує його стійкість до негоди. Незалежно від того, чи ви бігаєте під дощем, чи відвідуєте офіційну подію, годинник Enigma Z20 від Boat буде супроводжувати вас у вашому активному житті.

Щодо функціональності, годинник Enigma Z20 має все, що потрібно. Він підтримує Bluetooth-дзвінки, які дозволяють здійснювати та отримувати дзвінки прямо з вашого зап’ястя. З швидкою набірною панеллю та можливістю зберігання до 250 контактів, ви завжди будете на зв’язку. Смарт-годинник також має функцію аварійного виклику SOS, що забезпечує додатковий рівень безпеки.

Для любителів фітнесу, годинник Enigma Z20 від Boat пропонує ряд функцій для відстеження фітнесу та режимів спорту. Від вимірювання пульсу до моніторингу щоденної активності, цей смарт-годинник допоможе вам досягти своїх фітнес-цілей. Він також має вбудовані вправи для дихання та підтримує понад 100 режимів спорту, що забезпечує можливість знайти ідеальну тренування для вас.

Годинник Enigma Z20 доступний у трьох стильних варіантах ремінців: чорний резиновий, металевий чорний та коричнева шкіра. Ціни починаються від 3 299 рупій за ремінець Jet Black, в той час як варіанти Metal Black та Brown Leather коштують 3 499 рупій. Ви можете придбати смарт-годинник онлайн через офіційний магазин або Amazon India.

Завдяки своєму стильному дизайну, потужній функціональності та доступній ціновій політиці, годинник Enigma Z20 від Boat є смарт-годинником, який варто врахувати. Незалежно від того, чи ви любитель фітнесу, зайнятий професіонал або людина, яка цінує стиль та функціональність, у цього смарт-годинника є щось для кожного.

Часті запитання

Яка вартість смарт-годинника Enigma Z20 від Boat?

Смарт-годинник Enigma Z20 від Boat доступний у трьох варіантах ремінців: чорний резиновий, металевий чорний та коричнева шкіра. Ціни починаються від 3 299 рупій за ремінець Jet Black, в той час як варіанти Metal Black та Brown Leather коштують 3 499 рупій.

Де я можу придбати смарт-годинник Enigma Z20 від Boat?

Смарт-годинник Enigma Z20 від Boat можна придбати онлайн через офіційний магазин та Amazon India.

Які ключові особливості смарт-годинника Enigma Z20 від Boat?

Смарт-годинник Enigma Z20 від Boat пропонує 1,5-дюймовий круглий HD-дисплей, Bluetooth-дзвінки, рейтинг стійкості до пилу та води IP68, фітнес-трекери, різні режими спорту, підтримку голосового помічника, керування камерою, вбудовані ігри, керування музикою, будильник, таймер зворотного відліку, функцію пошуку телефону, попередження про бездіяльність та багато іншого.

Яка тривалість роботи батареї смарт-годинника Enigma Z20 від Boat?

За словами компанії Boat, смарт-годинник Enigma Z20 може працювати до п’яти днів з вимкненим Bluetooth-дзвінками та до двох днів з увімкненими Bluetooth-дзвінками.