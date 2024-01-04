Захоплююче зображення знімкало 30 Дорадус B — вікно до бурхливого Всесвіту

Особливе зображення було зібрано американським космічним обсерваторієм Chandra X-ray, яке надає можливість заглянути в динамічний та живий космічний регіон, де народжуються зірки. Зображення демонструє 30 Дорадус B, ліпучий залишок супернової, розташований у Великому Магеллановому Хмаростановищі, яке знаходиться приблизно в 160 000 світлових роках від Землі.

Комбінування даних з кількох телескопів, включаючи Chandra, 4-метровий телескоп Бланко в Чилі та космічний телескоп Spitzer NASA, зображення розкриває складні деталі 30 Дорадуса B в різних довжинах хвиль світла. Дані про рентгенівські промені від Chandra, зображені у фіолетовому кольорі, доповнюють оптичні та інфрачервоні спостереження, дозволяючи астрономам дізнатися більше про складність цього небесного явища.

Під керівництвом Вей-Ана Чена з Національного університету Тайваню група астрономів використала понад два мільйони секунд спостережень Chandra, щоб розкрити таємниці 30 Дорадуса B. Вони встановили, що існує слабка оболонка рентгенівських променів завширшки 130 світлових років, в якій розташовані струми частинок, направлених пульсаром. Ця оболонка класифікується як пульсарна вітрова туманність, надаючи подальші докази насильного характеру цього космічного явища.

Цікаво, що результати дослідження групи свідчать про те, що складну структуру 30 Дорадуса B неможливо пояснити лише однією суперновою. Нескінченність яскравих рентгенівських променів у центрі та наявність пульсара пов’язані з вибухом гігантської зірки близько 5000 років тому, але широка оболонка слабших рентгенівських променів свідчить про наявність попередньої супернової більш ніж 5000 років тому, і можливо навіть ще давніших.

Це відкриття не лише розширює наше розуміння життя та смерті гігантських зірок, але й підкреслює динамічну та постійно змінну природу нашого Всесвіту. Вивчаючи такі космічні явища, астрономи отримують цінні уявлення про процеси, які формують космос.

Саме зображення — це справжнє диво, яке демонструє яскраву градацію кольорів та текстур. Хмари газу, схожі на перетерту вату та густий сироп, впереміжилися на тлі падучих зірок. В центрі цього небесного маелстрому знаходиться 30 Дорадуса B, свідчення сили та вроди супернови.

Коротко:

Космічний обсерваторій Chandra X-ray зафіксував захопливе зображення 30 Дорадуса B — залишків супернови, яке розкриває складні деталі цього космічного явища. Зображення, яке поєднує дані з декількох телескопів, виділяє насильне і чудове життя циклів зірок. Аналіз астрономів підтверджує, що складна структура 30 Дорадуса B є наслідком кількох супернових подій, що надає цінні уявлення про життя та смерть гігантських зірок та процеси, які формують наш Всесвіт.

FAQ:

П: Що таке космічний обсерваторій Chandra X-ray?

В: Космічний обсерваторій Chandra X-ray — це космічний телескоп, який спостерігає рентгенівські промені від астрономічних об’єктів. Він є частиною програми “Великі обсерваторії” NASA, до якої також входять космічний телескоп Hubble, космічний телескоп Spitzer та космічний обсерваторій Комптона Гамма-випромінювання.

П: Що таке Велике Магелланове Хмаростановище?

В: Велике Магелланове Хмаростановище — це близьке супутникове галактика Млечного Шляху. Воно розташоване приблизно в 160 000 світлових роках від Землі і видно з південної півкулі.

П: Що таке залишки супернової?

В: Залишки супернової — це структура, яка залишається після вибуху гігантської зірки у вигляді супернової. Вона складається з матеріалів, викинутих під час вибуху, і часто супроводжується інтенсивним випромінюванням та ударними хвилями.

П: Що таке пульсарна вітрова туманність?

В: Пульсарна вітрова туманність утворюється, коли пульсар, дуже магнітний, обертаючийся нейтронна зірка, взаємодіє з оточуючим середовищем, створюючи бульбашку або оболонку високоенергетичних частинок.

Джерела:

Н/Д