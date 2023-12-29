Захоплива ніч запусків SpaceX

В захоплюючому подвійному шоу компанія SpaceX планує здійснити запуск двох ракет ввечері сьогодні. Перший запуск заплановано на 20:07 за східним часом і буде здійснено ракетою Falcon Heavy зі штучним космічним літальним апаратом X-37B Військово-космічних сил на його сьому місії. Ракета злетить з площі 39A в Космічному центрі Кеннеді. В рамках своєї місії бокові наддувні блоки Falcon Heavy здійснять контрольовану посадку на ділянках посадки 1 і 2 компанії SpaceX на космічній станції Кейп-Канаверал, що супроводжуватиметься появою ударної хвилі.

Через кілька годин о 23:01 запланований другий запуск. Цього разу ракетою Falcon 9 будуть запущені 23 супутники Starlink для інтернету на низькій орбіті Землі. Ракета Falcon 9 злетить зі Стартового Комплексу 40 на космічній станції Кейп-Канаверал. У відміну від першого запуску, ця місія не призведе до появи ударних хвиль, так як першоступеневий блок Falcon 9 відновиться на баржі, розміщеній в морі.

Якщо ви з нетерпінням чекаєте дивитися ці захопливі запуски, перевірте цю сторінку для живих оновлень від Космічної команди FLORIDA TODAY. Їх покриття розпочнеться приблизно за дві години до запуску Falcon Heavy о 20:07. Крім того, живий вебкаст від SpaceX, який буде доступний на веб-сайті X (колишній Twitter) за 15 хвилин до запуску Falcon Heavy, також буде наданий у верхній частині цієї сторінки.

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