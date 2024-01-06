Дослідники створили шкіру, інспіровану осьовими кільцями великого восьминога для технологічних застосувань

Дослідники з Університету Каліфорнії, Айрвайн (UCI) представили нову технологічну платформу, інспіровану осьовими кільцями великого восьминога. Ця інноваційна система копіює динамічні малюнки на шкірі восьминога і має потенційні застосування у галузях, таких як військова справа, медицина, робототехніка та стійка енергетика. Висновки дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.

Дослідницька група мала на меті розробити багатофункціональні платформи, здатні модулювати колір і вигляд. Ці платформи мають широкий спектр потенційних застосувань, включаючи дисплеї, камуфляж, протиушкодження, сенсорику, біомедичне зображення, енергозбереження та робототехніку. Однак досягнення камуфляжних систем з мінливими спектроскопічними та флуоресцентними властивостями виявилося надзвичайно складним завданням.

Дослідники надихнулись осьовими кільцями великого восьминога, який використовує свої особливі малюнки на шкірі для захисту та комунікації. За допомогою спалаху своїх синіх кілець, восьминіг може відлякувати хижаків. Команда була особливо зацікавлена здатністю восьминога швидко переключати свої малюнки на шкірі між скритими і відкритими станами.

Для реплікації цієї здатності дослідники розробили тонку плівку з синіми та коричневими кільцями, схожими на шкіру восьминога. Плівка була закріплена між прозорим електродом та акриловою мембраною, що проводить протони, з електродом під нею. Команда використовувала унікальні органічні сполуки, які називаються акенами, які виявили виняткову довготривалу стабільність в умовах неприбутковості. Ці сполуки сприяють налаштовуваним спектроскопічним властивостям пристрою та полегшують виробництво.

Під час лабораторних випробувань біозінспіровані пристрої проявили здатність змінювати вигляд понад 500 разів з мінімальним руйнуванням та здатністю до самовідновлення. Ефективність системи в ультрафіолетовому, видимому світлі та близькому інфрачервоному спектрі робить її придатною для різноманітних застосувань, включаючи камуфляж та сигналізацію.

Ця захоплююча технологія має потенціал революціонізувати галузі, такі як оптоелектроніка, світлодіоди та сонячні елементи. Дослідницька команда вважає, що подальше вивчення цих сполук може призвести до новаторських відкриттів у традиційних оптоелектронних системах.

Часті питання

Що таке осьовий восьминіг?

Осьовий восьминіг є видом, що населяє Західний Тихий Океан та Індійський Океан. Він відомий своїми характерними малюнками на шкірі та використовує свої сині кільця як механізм захисту від хижаків.

Як вчені надихнулися восьминогом?

Дослідники були зачаровані здатністю восьминога швидко перемикати малюнки на шкірі між скритими і відкритими станами. Вони розробили технологічну платформу, яка копіює динамічні малюнки на шкірі восьминога.

Які застосування має ця технологія?

Технологія, інспірована шкірою восьминога, має потенційні застосування в галузях, таких як військова справа, медицина, робототехніка та стійка енергетика. Вона може бути використана для дисплеїв, камуфляжу, протиушкодження, сенсорики, біомедичного зображення та енергозбереження.