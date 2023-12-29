Дослідники виявили новий спосіб підвищення нелінійних оптичних ефектів у 2D матеріалах

Дослідники з Колумбійського університету та Макса Планка зі структури і динаміки речовин зробили значний прорив у підвищенні нелінійних оптичних характеристик шаруватих 2D матеріалів. Шляхом поєднання світла лазера з коливаннями кристалічної решітки команда знайшла спосіб покращити нелінійну оптику гексагонального борнітриду (hBN), двовимірного матеріалу з унікальними квантовими властивостями.

На відміну від інших матеріалів, hBN є надзвичайно легким та стабільним за кімнатної температури через його компоненти – бор та азот. Ці компоненти спричиняють швидкі коливання в матеріалі, відомі як фонони. Дослідники зосередилися на конкретному оптичному фононному режимі в hBN, який коливається з частотою 41 ТГц, що еквівалентно довжині хвилі 7,3 мкм в області середньої інфрачервоної частоти електромагнітного спектра.

Зазвичай, кристалічні коливання в діапазоні середньої ІЧ вважаються високоенергетичними. Однак у дослідженнях оптики на основі лазерів вони розглядаються як низькоенергетичні. Дослідницька група успішно згенерувала нові оптичні частоти від hBN, налаштовуючи свою лазерну систему на частоту 7,3 мкм.

Дослідники також провели теоретичну роботу, щоб зрозуміти свої результати. Вони досліджували процес чотириххвильового змішування, який використовує збудження фононів для вироблення світла, що дорівнює гармонікам оптичного сигналу. Результати показали значне збільшення вироблення третьої гармоніки порівняно з відсутністю збудження фононів.

Це відкриття має потенціал підвищити нелінійні оптичні ефекти в різних двовимірних матеріалах та відкрити нові можливості для оптичної обробки сигналів та генерації частот. Дослідницька група планує дослідити, як світло може бути використане для маніпулювання hBN та подібними матеріалами у майбутніх дослідженнях.

Анотація:

Дослідники з Колумбійського університету та Макса Планка зі структури і динаміки речовин відкрили новий метод покращення нелінійних оптичних характеристик шаруватих 2D матеріалів. За допомогою поєднання світла лазера з коливаннями кристалічної решітки в гексагональному борнітриді (hBN), команда підвищила генерацію нових оптичних частот. Цей прорив має потенціал просунути нелінійну оптику та сприяти інноваціям у оптичній обробці сигналів та генерації частот.