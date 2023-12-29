Дивовижний малюк Харлим: вона викликає подив лікарів своїм безперервним прогресом

Узагальнення: Харлим Картер, малюк, народжений без очей і з діагнозом анофтальмії, рідкісного захворювання, дивує лікарів своїм швидким розвитком і стійкістю. Незважаючи на гемісферектомію і різноманітні проблеми зі здоров’ям, нескорене прагнення і позитивний спирит Харлиму враховуються. Її мати, Алліана Картер, обіймає Харлим і зосереджується на її потенціалі, а не на перешкодах, які можуть виникнути.

У неймовірному повороті подій 5-місячна Харлим Картер відчувається усім правилам і доводить лікарям, що вони помиляються. Народившись з анофтальмією, станом, коли у дитини немає однієї або обох очей, вона зіткнулася з унікальними викликами ще з самого початку. Однак, її успіхи здивували медичних фахівців.

Спочатку все здавалося звичним під час вагітності Алліани Картер. У 20-ти тижневу періоді вагітності на ультразвуку все було в порядку, здоров’я дитини було ідеальним. Мало хто знав, що породження Харлим принесе з собою ряд перешкод, які вона зустріне. Незважаючи на те, що їй казали, що її дочка ніколи не зможе ходити або говорити, Алліану Картер вразили навики Харлим біля-повзати та її спілкувальна натура.

Шлях Харлиму взяв несподіваний оборот, коли лікарі виявили незрозвинуту ліву частину її мозку. Для вирішення цієї проблеми вона пройшла гемісферектомію в серпні, розділивши ліву і праву півкулі мозку. Хоча операція призвела до слабкості правої сторони, це не завадило їй робити значні кроки вперед.

Спочатку Алліану Картер розчарування швидко перетворилось на незламну впевненість у тому, що зможе підтримати свою дочку в складнощах з її станом. Тепер акцент зроблено на потенціалі Харлиму, а не на її проблемах. Картер мріє зарахувати її до загальноосвітньої школи, переконана, що її дух і життєрадісність дозволять їй подолати будь-які перепони, які можуть зустрітися на її шляху.

FAQ:

П: Яке захворювання має Харлим?

Відп: Харлим має анофтальмію, рідкісне захворювання, при якому дитина народжується без одного або обох очей.

П: Які виклики стояли перед Харлим?

Відп: Окрім анофтальмії, Харлим зіткнулася з проблемами здоров’я, такими як галактоземія та хональна атрезія. Вона також пройшла гемісферектомію, щоб вирішити проблему незрозвинутої лівої півкулі мозку.

П: Як Харлим противиться прогнозам лікарів?

Відп: Незважаючи на початкові очікування про те, що вона не зможе ходити або говорити, Харлим майже повзає та має спілкувальну натуру.

П: Як мати Харлима підтримує її?

Відп: Мати Харлима, Алліана Картер, обіймає свою дочку і зосереджується на її потенціалі, а не на проблемах. Вона мріє зарахувати Харлим до загальноосвітньої школи і вірить у її здатність до плідного життя.