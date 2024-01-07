Давні викопні забезпечують перші докази фотосинтезу на Землі

Нещодавні розкопки в пустелі МакДернотт на півночі Австралії привели до революційного відкриття, яке розкриває таємниці про походження життя на Землі. Вчені виявили мікроскопічні замінені бактерії, оцінювані віком від 1,73 до 1,78 мільярда років, які вважаються Navifusa majensis, видом ціанобактерій. Ці мікроорганізми, так само як рослини, використовують сонячну енергію для виробництва кисню через процес, відомий як фотосинтез. Знахідки, опубліковані в науковому журналі Nature, надають прямі докази метаболічно активних ціанобактерій, які займаються оксигенною фотосинтезом. Це відкриття дає цінні відомості про заснування перших наземних екосистем і виникнення життя на нашій планеті.

Глибинний аналіз