Відкрийте для себе захопливі нові ігри у новому випуску Nintendo Download

Відкрийте для себе світ пригод і розваг з новими релізами для системи Nintendo Switch. Від довгоочікуваної гри Super Mario Bros. Wonder до захоплюючої таємниці Another Code: Recollection, у цьому тижні Nintendo Download є щось для кожного.

Почніть незабутні ігрові враження

Вирушайте в новий рік з наміром погрузитися у фантастичні ігри, які доступні на Nintendo Switch. Підготуйтеся до неймовірного в Super Mario Bros. Wonder, де ви знову відкриєте магію легендарної серії Super Mario. Зануртесь у поштовхи по черзі та відчуйте ностальгію за класикою у Super Mario RPG. Приєднуйтесь до Лінка у його епічному подорожі в The Legend of Zelda: Ключі Королівства, розгадуючи захоплюючу історію. Вирощуйте своїх Пікмінів на таємничій планеті та перемагайте труднощі у Pikmin 4. Mario проти Donkey Kong- це загадкове викрутасу всесвіту Маріо, а Princess Peach: Showtime! дозволяє вам стати у центр уваги улюбленої принцеси.

Відкрийте захоплюючі таємниці у грі Another Code: Recollection

Якщо ви шанувальник таємничих пригод, гра Another Code: Recollection саме для вас. Візьміть участь у розслідуванні разом з Ашлі, коли вона вирушає у пошуках правди про своїх батьків. Розв’язуйте загадки, збирайте підказки та покладайтеся у минуле з двома повністю покращеними таємничими пригодами. Випробуйте гру за допомогою безкоштовної демо-версії, яка доступна в магазині Nintendo eShop, та перенесіть свій прогрес у повну гру при придбанні. Передзамовлення для Another Code: Recollection вже відкриті, а гра вийде 19 січня.

Спробуйте захоплюючі знижки на розпродажі “Хіти на свята”

Скористайтеся розпродажем “Хіти на свята” та розширте свою ігрову бібліотеку на Nintendo Switch. Відкрийте чудові знижки на популярні заголовки, такі як Nintendo Switch Sports, SONIC SUPERSTARS та Metroid Dread. Покупайте на Nintendo.com або в магазині Nintendo eShop на своїй пристрої, щоб скористатися цими обмеженими пропозиціями. Крім того, при покупці цифрових ігор ви можете заробляти бали My Nintendo Gold Points, які можна використовувати для майбутніх покупок або членства в Nintendo Switch Online. Не пропустіть цю можливість, оскільки розпродаж закінчується 3 січня о 11:59 північного часу за підмосковним часом. Відвідайте офіційний веб-сайт Nintendo для отримання додаткової інформації та перегляду повного списку знижених ігор.

Досвіджуйте найновіші релізи в Nintendo eShop

Розширте свою колекцію ігор з новими додатками до Nintendo eShop на Nintendo Switch. Відкрийте захоплюючі ігри та вирушайте у захоплюючі пригоди.

Джерело: Nintendo of America-редаговано