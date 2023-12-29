Відкрийте давні скарби: Топові місця з викопними залишками у Сполучених Штатах

Динозавровий парк, Коннектикут

Незважаючи на репутацію Північно-Східних штатів, Динозавровий парк в Коннектикутській долині має понад 2600 відбитків слідів динозаврів, які зберігають захоплюючий погляд у минуле. Хоча більшість відбитків слідів повторно поховані, третина залишились відкритими і доступними для відвідувачів.

Национальный парк Бэдлендс, Южная Дакота

Відомі протягом століть як палеонтологічне сховище, Бэдлендс далі тисячі викопних зразків, що представляють мільйони років історії Землі. Від сильних бронтотерів до величних мозазаврів, які блукали давніми морями, тут є багато досягнень праістоти, які варто досліджувати.

Национальный парк окаменелостей Петрифайд Форест, Аризона

Потрапте в замерзлий в часі світ національного парку Петрифайд Форест, знаменитого своїми окаменілими деревами, окаменілими рослинами і древнімі істотами, які прикрашали Землю понад 200 мільйонів років тому.

Ранчо Ла Бреа, Каліфорнія

Розташоване в самому серці Лос-Анджелеса, Ранчо Ла Бреа є одним з найважливіших місць з викопними залишками в країні. З мільйони викопних зразків плейстоценової ери, відкритих через численні розкопки, це місце надає неоціненні відомості про стародавні екосистеми та їх різноманітних мешканців.

Сайт Мамонт, Южная Дакота

Відкритий у 1970-х роках, Сайт Мамонт у Гот Спрінґс, Южна Дакота, розкриває стародавній воронку, що містить дивовижну кількість скелетів колумбійських і вовчих мамонтів. Цей унікальний сайт надає змогу зазирнути в життя цих величезних створінь.

Динозаврій меморіальний монумент, Юта і Колорадо

Окунайтеся в експозицію в кам’яний відраховувальний зал на меморіальному монументі Динозаврій національного парку, де ви можете побачити приблизно 1500 кісток динозавра, які належать до іконічних видів, таких як аллозавр, апатозавр, диплодок та стегозавр. Крім того, ви маєте змогу дослідити петргліфічні місця, створені фрімонтовими людьми, що додасть вашому візиту культурну вагу.

Национальный памятник окаменелостей Флориссант Фоссил, Колорадо

Крім мамонтів і динозаврів, національний пам’ятник окаменелостей Флориссант Фоссил представляє різноманітний древній світ через збереження окам’янілі деревині красної сосни шириною 14 футів, окам’янілі комахи та багато іншого. Відвідайте лабораторію окаменелостей на місці і прогуляйтеся по окаменілим стежкам, щоб повністю оцінити складні деталі цих стародавніх організмів.

Национальный памятник окаменелостей Агейт Фоссил, Небраска

Знаходячись на висоті 5800 футів над рівнем моря, національний пам’ятник окаменелостей Агейт Фоссил містить кар’єр із понад 12000 кісток різних доісторичних тварин. Насолоджуйтесь розкішними кам’яних кладовищами молюсків та знаходьте скарби стародавньої давнини.

Річка Палюксі, Техас

Перенесіться назад до давнього океану в річці Палюксі поблизу Далласа та Форт Ворта. Тут викопні відбитки слідів динозаврів вистеляють річку, слугуючи за захоплюючу нагадування про минулу епоху.

Национальный памятник окаменелостей Фоссил Бютт, Вайоминг

Відомий як “Акваріум у камені”, національний пам’ятник окаменелостей Фоссил Бютт залучає пригодників своїми туристичними маршрутами і музейними експозиціями, в яких зберігається понад 2000 викопних зразків. Ця зачарована подорож надає неймовірну можливість поглянути в попередню давнину.

Досліджуйте ці дивовижні місця з викопними залишками по всіх Сполучених Штатах і вирушайте у подорож, яка розпалить вашу уяву і збагатить ваше розуміння історії Землі.

Поширені питання:

1. Скільки видів динозаврів було відкрито у Сполучених Штатах?

Було ідентифіковано понад 320 видів динозаврів у Сполучених Штатах.

2. Чи є викопні залишки в Північно-Східному регіоні Сполучених Штатів?

Хоча більшість викопних динозаврів знаходяться у Західних штатах, Динозавровий парк в Коннектикуті є винятковим місцем для викопних знахідок, де зберігається понад 2600 динозаврових відбитків слідів.

3. Що можна знайти в Ранчо Ла Бреа?

Ранчо Ла Бреа в Лос-Анджелесі відомий своїми відбитками слідів плейстоценової ери, включаючи мамонтів і стародавніх птахів. Асфальтові відклади на цьому місці зберегли багато стародавнього життя, що надає цінні відомості про минулі екосистеми та клімат.

4. Які викопні залишки можна побачити в національному пам’ятнику окаменелостей Флориссант Фоссил, окрім мамонтів і динозаврів?

Національний пам’ятник окаменелостей Флориссант Фоссил представляє широку палітру викопних залишків, від окам’янілих пеньку червоної деревини до складних окам’янілі комахи та рослин.

5. Де можна досліджувати викопні відбитки слідів динозаврів?

Річка Палюксі в Техасі містить викопні відбитки слідів динозаврів, які колись блукали по її давніх узбережжях.