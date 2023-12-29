Вчені знайшли переконливі докази існування ядер з кварк-речовини в нейтронних зірках

Вчені з Університету Гельсінкі та їхні міжнародні співробітники виявили нові докази, що свідчать про наявність ядер кварк-речовини в масивних нейтронних зірках. Кварк-речовина є екзотичною формою речовини, в якій окремі протони та нейтрони вже не існують, і їх складові кварки та глюони звільнені та майже безперешкодно рухаються. Цей висновок ґрунтується на кількісній оцінці, яка вказує на ймовірність наявності ядер кварк-речовини в наймасивніших нейтронних зірках в діапазоні від 80 до 90%.

Дослідники використовували спостережні дані і застосували баєсівський висновок, статистичний метод виводу, у своїх розрахунках. Це дозволило їм отримати нові межі для властивостей речовини нейтронної зірки, що демонструє конформальну поведінку біля ядер наймасивніших стійких нейтронних зір. Обчислення вимагали великої кількості часу суперкомп’ютера, мільйони годин ЦП, присвячених порівнянню теоретичних прогнозів з спостереженнями та обмеженню ймовірності наявності ядер кварк-речовини.

Існування ядер кварк-речовини може значно вплинути на наше розуміння нейтронних зірок та поведінку речовини в екстремальних умовах. Теоретично припускається, що сильний фазовий перехід від ядерної речовини до кварк-речовини може спричинити дестабілізацію зірки, що призведе до її згоряння у чорну діру. Однак, потрібні подальші дослідження, щоб повністю підтвердити або виключити існування ядер кварк-речовини в нейтронних зірках.

Майбутні розслідування будуть спрямовані на обмеження сили фазового переходу між ядерною та кварк-речовиною. Це може бути досягнуто за допомогою виявлення та аналізу сигналів гравітаційних хвиль, що генеруються злиттями подвійних нейтронних зірок. Дослідники сподіваються, що ці спостереження нададуть додаткові уявлення про властивості речовини нейтронної зірки та сприятимуть розвитку нашого розуміння фундаментальної фізики.