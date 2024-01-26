Альтернатива рослинним господарям сприяє вдосконаленню сталих вакцин

Вчені зробили значний прорив у виробництві цінної молекули, яка використовується в вакцинах, реплікуючи її в альтернативному рослинному господарі. Ця молекула, відома як QS-21, походить з дерева сапонарії і є ключовим інгредієнтом багатьох вакцин. Дослідження, які проводились під керівництвом Центру Джона Іннеса, використовували геномну послідовність чилійського дерева сапонарії для виявлення генів і ферментів, що беруть участь у виробництві QS-21.

Шляхом відновлення хімічного шляху в тютюновому рослині команда успішно забезпечила “бездеревну” виробництво QS-21. Цей революційний розробка відкриває безпрецедентні можливості для галузі вакцин, що дозволяє біоінженерію вакцинних ад’ювантів і вдосконалення сполук, які покращують імунну відповідь людини.

Вакцинні ад’юванти відіграють важливу роль у підготовці організму до вакцин, а QS-21 є потужним ад’ювантом, використовуваним у вакцинах проти опоясочного лишаю, малярії та інших захворювань. Однак добування QS-21 безпосередньо з дерева сапонарії викликало побоювання щодо екологічної сталості його постачання. Дослідники шукали альтернативні методи виробництва, проте складна структура молекули ставила питання.

Попередні дослідження групи професора Енн Осборн з Центру Джона Іннесса вже принесли певні результати стосовно шляху QS-21. У новому дослідженні дослідники виявили близько 70 кандидатських генів, які трансферували до тютюнових рослин. Шляхом аналізу експресії генів та застосування передових технологій, вони скоротили кінцеві 20 генів і ферментів, що складають шлях QS-21.

Завдяки виробництву QS-21 у гетерологічній системі вчені тепер можуть отримати краще розуміння молекули, її функціональності та потенційних способів вирішення питань, пов’язаних з масштабуванням і токсичністю. Цей прорив має наукові імплікації, а також позитивно впливає на суспільство шляхом покращення сталості виробництва вакцин.

Дослідницький колектив визнає важливість спільних зусиль і підкреслює підтримку, яку отримали вони від платформи метаболоміки та хімії Центру Джона Іннесса. Повне біосинтезу QS-21 становить значну віху у вакцинній розробці і пропонує стале рішення для глобального ринку вакцин.

Часто задавані питання:

1. Який прорив зробили вчені?

Вчені зробили значний прорив у виробництві цінної молекули, яку називають QS-21 і яка використовується в вакцинах. Вони успішно реплікували QS-21 у альтернативному рослинному господарі, а саме у тютюновій рослині.

2. Що таке QS-21?

QS-21 – це молекула, похідна від дерева сапонарії, і є ключовим інгредієнтом багатьох вакцин. Вона є потужним вакцинальним ад’ювантом, тобто підсилює імунну відповідь організму на вакцини.

3. Яке значення має цей прорив?

Цей прорив відкриває безпрецедентні можливості для галузі вакцин. Він дозволяє біоінженерію вакцинальних ад’ювантів та покращення сполук, які покращують імунну відповідь людини. Він також підвищує сталість виробництва вакцин, надаючи альтернативний метод виробництва QS-21.

4. Що таке вакцинні ад’юванти?

Вакцинні ад’юванти – це речовини, що додаються до вакцин з метою підвищення імунної відповіді організму. Вони сприяють стимуляції сильнішої та тривалішої імунної відповіді на вакцину.

5. Які є побоювання щодо добування QS-21 з дерева сапонарії?

Добування QS-21 безпосередньо з дерева сапонарії викликало побоювання щодо екологічної сталості його постачання. З цією метою дослідники шукали альтернативні методи виробництва.

6. Яким чином було досягнуто прориву?

Вчені використали геномну послідовність чилійського дерева сапонарії, щоб виявити гени та ферменти, що беруть участь у виробництві QS-21. Потім вони відновили хімічний шлях в тютюновій рослині, успішно забезпечивши “бездеревне” виробництво QS-21.

7. Які попередні результати були досягнуті на шляху QS-21?

Попередні дослідження вже принесли певні результати щодо шляху QS-21. Група професора Енн Осборн з Центру Джона Іннеса виявила близько 70 кандидатських генів, що брали участь в шляху.

8. Скільки генів і ферментів складають шлях QS-21?

За допомогою аналізу експресії генів і передових платформ, дослідники скоротили до кінця 20 генів і ферментів, які складають шлях QS-21.

9. Що таке гетерологічна система вираження?

Гетерологічна система вираження – це система, яка використовується для виробництва молекули в іншому організмі, ніж його природний господарський організм. У цьому випадку QS-21 виробляється в тютюновій рослині замість дерева сапонарії.

10. Як впливає цей прорив на суспільство?

Цей прорив має позитивний вплив на суспільство, покращуючи сталість виробництва вакцин. Він надає сталі рішення для глобального ринку вакцин.