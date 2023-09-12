Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

Випущено сукупні оновлення Windows 10 для вирішення проблем безпеки

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Випущено сукупні оновлення Windows 10 для вирішення проблем безпеки

Корпорація Майкрософт нещодавно випустила два накопичувальних оновлення, KB5030211 і KB5030214, для різних версій Windows 10, включаючи 22H2, 21H2 і 1809. Ці оновлення необхідні для вирішення існуючих проблем в операційній системі та є частиною випуску виправлень у вівторок у вересні 2023 року.

Щоб гарантувати безпроблемне встановлення цих оновлень, корпорація Майкрософт зробила їх доступними для автоматичного встановлення. Однак користувачі також можуть інсталювати оновлення вручну, перейшовши до розділу Windows Update у налаштуваннях і вибравши «Перевірити наявність оновлень».

Вересневе оновлення KB5030211 представляє кілька помітних функцій. По-перше, він містить нову програму резервного копіювання Windows, яка дозволяє користувачам ефективно керувати своїми програмами та файлами, надаючи можливість відновити їх пізніше. Крім того, це оновлення покращує можливості визначення місцезнаходження Windows 10, надаючи користувачам точнішу інформацію про погоду, новини та дорожній рух.

Крім того, Microsoft представила значки сповіщень для облікових записів Microsoft у меню «Пуск», що полегшує перегляд сповіщень і керування ними. Це оновлення також вирішує проблеми, пов’язані зі зміною літнього часу в Ізраїлі, і усуває проблеми з вікном пошуку.

Одне важливе виправлення в цих сукупних оновленнях пов’язане зі службою групової політики. Раніше служба чекала 30 секунд, поки мережа стане доступною, що спричиняло затримки в обробці політики. В останньому оновленні цю проблему вирішено, забезпечуючи правильну обробку політики без непотрібних затримок.

Крім того, є виправлення проблем із синхронізацією налаштувань. Раніше, навіть якщо було ввімкнено перемикач для синхронізації налаштувань на сторінці резервного копіювання Windows у програмі «Параметри», налаштування не синхронізувалися належним чином. Останнє оновлення вирішує цю проблему, покращуючи загальну взаємодію з користувачем.

Таким чином, нещодавно випущені накопичувальні оновлення Windows 10, KB5030211 і KB5030214, приносять кілька нових функцій і важливі виправлення операційної системи. Ці оновлення усувають уразливості системи безпеки та підвищують загальну продуктивність Windows 10. Рекомендується, щоб користувачі встановлювали ці оновлення, щоб забезпечити безпеку й оптимізацію своїх систем.

джерела:
– Microsoft
– Параметри Windows Update

By Габріель Бота

Схожі теми

Технологія

Індія запускає Skill India Digital, щоб покращити можливості електронного навчання та працевлаштування

Вересень 15, 2023 Габріель Бота
Технологія

Google надає ранній доступ до програмного забезпечення розмовного штучного інтелекту Gemini

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа
Технологія

Високі ціни на iPhone в Індії: фактори, які слід враховувати

Вересень 15, 2023 Габріель Бота

Ти пропустив

Технологія

Індія запускає Skill India Digital, щоб покращити можливості електронного навчання та працевлаштування

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Новини

Tales of Arise: Beyond the Dawn DLC – продовження епічної подорожі

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Технологія

Google надає ранній доступ до програмного забезпечення розмовного штучного інтелекту Gemini

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Високі ціни на iPhone в Індії: фактори, які слід враховувати

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі