Випущено сукупні оновлення Windows 10 для вирішення проблем безпеки

Корпорація Майкрософт нещодавно випустила два накопичувальних оновлення, KB5030211 і KB5030214, для різних версій Windows 10, включаючи 22H2, 21H2 і 1809. Ці оновлення необхідні для вирішення існуючих проблем в операційній системі та є частиною випуску виправлень у вівторок у вересні 2023 року.

Щоб гарантувати безпроблемне встановлення цих оновлень, корпорація Майкрософт зробила їх доступними для автоматичного встановлення. Однак користувачі також можуть інсталювати оновлення вручну, перейшовши до розділу Windows Update у налаштуваннях і вибравши «Перевірити наявність оновлень».

Вересневе оновлення KB5030211 представляє кілька помітних функцій. По-перше, він містить нову програму резервного копіювання Windows, яка дозволяє користувачам ефективно керувати своїми програмами та файлами, надаючи можливість відновити їх пізніше. Крім того, це оновлення покращує можливості визначення місцезнаходження Windows 10, надаючи користувачам точнішу інформацію про погоду, новини та дорожній рух.

Крім того, Microsoft представила значки сповіщень для облікових записів Microsoft у меню «Пуск», що полегшує перегляд сповіщень і керування ними. Це оновлення також вирішує проблеми, пов’язані зі зміною літнього часу в Ізраїлі, і усуває проблеми з вікном пошуку.

Одне важливе виправлення в цих сукупних оновленнях пов’язане зі службою групової політики. Раніше служба чекала 30 секунд, поки мережа стане доступною, що спричиняло затримки в обробці політики. В останньому оновленні цю проблему вирішено, забезпечуючи правильну обробку політики без непотрібних затримок.

Крім того, є виправлення проблем із синхронізацією налаштувань. Раніше, навіть якщо було ввімкнено перемикач для синхронізації налаштувань на сторінці резервного копіювання Windows у програмі «Параметри», налаштування не синхронізувалися належним чином. Останнє оновлення вирішує цю проблему, покращуючи загальну взаємодію з користувачем.

Таким чином, нещодавно випущені накопичувальні оновлення Windows 10, KB5030211 і KB5030214, приносять кілька нових функцій і важливі виправлення операційної системи. Ці оновлення усувають уразливості системи безпеки та підвищують загальну продуктивність Windows 10. Рекомендується, щоб користувачі встановлювали ці оновлення, щоб забезпечити безпеку й оптимізацію своїх систем.

джерела:

– Microsoft

– Параметри Windows Update