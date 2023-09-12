Цифрові білборди метро Лос-Анджелеса стикаються з опозицією через проблеми безпеки руху

Метро Лос-Анджелеса просувається вперед із планом встановлення 49 цифрових двосторонніх рекламних щитів, завдяки чому загальна кількість цифрових білбордів по всьому місту досягне 86. Метро очікує, що план під назвою «Транспортна комунікаційна мережа» (TCN) принесе 1 мільярд доларів США. доходу за 30 років. Хоча деякі місцеві торгові палати підтримують план, активісти та громадські групи стурбовані впливом на візуальне середовище та безпеку руху.

Пропозиція буде розглянута Комісією з планування міста Лос-Анджелеса 14 вересня, перш ніж відправитися в міську раду. Рекламні щити будуть розставлені по всьому місту, причому більшість звернеться до автомагістралей, а інші – до громад. Висота конструкцій коливатиметься від 30 до 95 футів, причому більшість – 30 футів.

У Metro стверджують, що проект принесе суспільну користь, зокрема резервування часу для екстрених повідомлень. Однак дослідження, проведені такими установами, як Університет Алабами в Бірмінгемі та Федеральне бюро транспортної статистики, показали, що цифрові рекламні щити можуть збільшити кількість аварій і відволікати водіїв. Наявність цифрових рекламних щитів у Флориді та Алабамі збільшила рівень аварій на 25% та 29% відповідно.

Інші міста Південної Каліфорнії, у тому числі Ла-Меса, також розглядали пропозиції щодо цифрових білбордів, але відхилили їх через занепокоєння щодо відволікання водія. Запобіжні заходи Metro, що дозволяють змінювати зображення білбордів кожні вісім секунд, вважаються неадекватними порівняно з іншими містами та штатами, де зображення змінюються кожні чотири-десять секунд.

Противники стверджують, що цифрові рекламні щити сприятимуть занепаду міст, відволікатимуть увагу водіїв і впливатимуть на безпеку водіїв. Вони закликають міськраду проголосувати проти проекту.

У той час як деякі бізнес-лідери підтримують пропозицію цифрових білбордів, громадські групи, районні ради та активісти виступають проти цього. Вони вважають, що дохід від цифрових білбордів не переважує негативних наслідків для візуального середовища міста та безпеки руху.

джерела:

«Активісти закликають відмовитися від плану цифрових білбордів» – Streetsblog Los Angeles

«Вплив кількості встановлених цифрових рекламних щитів на безпеку дорожнього руху» – Програма транспортної інженерії університету Алабами в Бірмінгемі