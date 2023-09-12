Як змінилися дієти футболістів за останні 50 років

Деніел Нісбет, керівник національних молодіжних збірних Футбольної асоціації Уельсу, пояснює, як змінився раціон футболістів за останні 50 років. Раніше на харчуванні приділялося мало уваги, гравцям перед матчем пропонували традиційний англійський сніданок. Однак із середини 1990-х років харчування стало вирішальним аспектом підготовки гравця до гри.

Сьогодні у футбольних клубах працюють дієтологи, які планують харчування гравців високотехнічним способом. Ці страви адаптовані до індивідуальних потреб кожного гравця, залежно від того, чого вони хочуть досягти. Давайте детальніше розглянемо, як змінювався раціон гравців за ці роки.

сніданок

У минулому футболісти їли перед матчем смаження або миску цукрових пластівців, як Frosties, щоб отримати енергію в своєму тілі. Зараз гравці снідають омлетами зі шпинатом, грибами, помідорами та авокадо. Зараз наголос робиться на споживанні достатньої кількості білка, а яйця є значним джерелом білка для відновлення та відновлення м’язів.

Обід

Раніше футболісти вживали багато червоного м'яса, наприклад, стейк, бургери або спагетті болоньєзе. Сьогодні гравцям рекомендують дві порції курячих грудок, дві порції солодкої картоплі та два види овочів. Вуглеводи з макаронів і рису є кращими джерелами палива, ніж картопля, оскільки вони містять більше вуглеводів. За день до матчу рекомендується вживати вуглеводи зі швидким вивільненням, наприклад макарони.

Закуски

У минулому гравці їли скибочку апельсина під час перерви або їли желейні боби для швидкої зарядки. Зараз гравці більше усвідомлюють структуру свого тіла і вибирають протеїнові коктейлі для відновлення або горіхи в якості перекусів. За день до матчу вони можуть випити вуглеводний напій, наприклад Gatorade або Lucozade.

Вечеря

Після гри гравці зазвичай їли рибу з картоплею картоплі, щоб отримати достатню кількість білка та вуглеводів, що дають енергію, але це було насичене нездоровими насиченими жирами. Сьогодні гравці мають філе лосося з двома порціями коричневого рису та двома овочами. Перед матчем вони завантажуються білою пастою та рисом, оскільки вони є джерелом енергії для організму.

Алкоголь

Розпивання алкоголю колись було частиною футбольної культури, коли гравці разом випивали пінту після матчу. Однак тепер відомо, що алкоголь уповільнює відновлення і перешкоджає засвоєнню поживних речовин. Нині вживання алкоголю зарезервовано лише для особливих випадків, і гравці утримуються від алкоголю в середині тижня, якщо на них чекає гра.

Загалом дієти футболістів зазнали значних змін за останні десятиліття, з більшою увагою до індивідуальних планів харчування та важливості споживання правильних продуктів для оптимізації продуктивності.

джерела:

– Деніел Нісбет, менеджер національних молодіжних команд Футбольної асоціації Уельсу