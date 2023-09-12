Tesla Cybertruck: Hubcap Drama On the Highway

Нещодавнє спостереження довгоочікуваного автомобіля Tesla Cybertruck на автостраді в Каліфорнії прийняло несподіваний поворот, коли один із його ковпаків відлетів і ледь не врізався в автомобіль. Інцидент було знято на відеореєстратор, завантажений на YouTube.

На відео показано, як Cybertruck перебуває на другій смузі руху, коли раптом на 10-секундній позначці ковпак зміщується і злітає в повітря. Він проходить деяку відстань, перш ніж знову врізатися на четверту смугу. Транспортний засіб перед автомобілем з відеореєстратором різко гальмує, щоб уникнути ковпака, але в кінцевому підсумку проїжджає через нього, змушуючи його котитися повз автомобіль з відеореєстратором. На щастя, результат виявився не гіршим, оскільки неможливо передбачити, як будуть реагувати водії в таких ситуаціях.

Хоча можуть бути різні причини падіння ковпака, наприклад погане кріплення або конструкція, незрозуміло, що спричинило цей конкретний інцидент. Інженери Tesla, безсумнівно, дослідять це питання, щоб переконатися, що всі необхідні вдосконалення внесено до офіційного випуску Cybertruck.

Очікується, що подія запуску Cybertruck буде оголошена незабаром після коментарів генерального директора Tesla Ілона Маска на початку цього року. Однак послужний список Маска щодо дотримання термінів викликає деяку невизначеність. Тим не менш, виробництво Cybertruck вже почалося на заводі Tesla в Остіні, штат Техас, згідно з фотографією, опублікованою компанією в липні.

Щойно з’являться додаткові подробиці, ми надамо оновлення щодо презентації довгоочікуваного пікапа Cybertruck від Tesla.

Джерела: Electrek, YouTube

Визначення:

Ковпак: декоративна кришка, прикріплена до центру колеса автомобіля

Реєстратор: камера, встановлена ​​на панелі приладів транспортного засобу для запису огляду дороги

Cybertruck: майбутній електричний пікап Tesla

Автомагістраль: автострада з регульованим доступом, призначена для високошвидкісного руху

YouTube: платформа для обміну відео