Практика, що ґрунтується на доказах, і еволюція програми Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, програма цифрової освіти War Child для дітей, які постраждали від конфлікту, завжди керувалася науковими доказами. Однак, щоб вважатися справді «обґрунтованим на доказах», втручання має відповідати певним критеріям. Завдяки широкомасштабному дослідженню в Уганді, Can't Wait to Learn тепер відповідає цим критеріям, що ознаменувало захоплюючу еволюцію програми.

Практика, що ґрунтується на доказах, — це концепція, згідно з якою професійні практики, такі як догляд за дітьми, освіта чи психосоціальна підтримка дітей, мають ґрунтуватися на наукових доказах. Це передбачає використання ретельних дослідницьких процесів для підтвердження впливу втручань, а не покладання на традиції, інтуїцію чи особистий досвід. Організації, які займаються наданням допомоги, повинні бути готові нести відповідальність, щоб гарантувати, що вони не завдають більше шкоди, ніж користі.

Підхід, що ґрунтується на доказах, починається з втручань, які проходять наукові дослідження, наприклад оцінки здійсненності або контрольовані випробування. Результати цих досліджень використовуються для адаптації та вдосконалення методу, якщо вони непереконливі або неадекватні. Якщо результати позитивні, втручання переходить до наступної фази оцінювання.

Can't Wait to Learn протягом останніх 18 місяців проходив рандомізоване контрольоване дослідження в Уганді. У дослідженні взяли участь 1507 дітей з 30 шкіл округу Ісінгіро. Половина шкіл замінила звичайні уроки англійської та математики на «Не можу дочекатися, щоб навчитися», щоб безпосередньо порівняти їх ефективність. Результати дослідження, які незабаром будуть опубліковані в науковому журналі, демонструють, що Can't Wait to Learn не тільки працює краще, ніж стандартна освіта, але й перевершує більшість програм EdTech, які використовуються в подібних умовах.

Це випробування в Уганді утверджує Can't Wait to Learn як повноцінну програму, засновану на доказах. Це частина колекції з 10 досліджень, проведених War Child у таких країнах, як Чад, Йорданія, Ліван і Судан з моменту створення програми. У Судані дослідження показало, що діти майже вдвічі покращилися в математиці та майже втричі більше в читанні порівняно з державною програмою навчання дітей, які не відвідують школу.

Ця віха в Уганді знаменує початок масштабної подорожі Can't Wait to Learn. Відповідно до підходу до локалізації, впровадження програми було передано місцевому муніципалітету. Розповідаючи про те, що працює, а що ні, через дослідження Can't Wait to Learn прагне сприяти значному прогресу в забезпеченні безкоштовної, справедливої ​​та якісної освіти для всіх дітей, які постраждали від конфлікту.

Can't Wait to Learn спочатку було розроблено в Судані в 2012 році, а потім було перевірено та впроваджено в різних країнах. Наразі ним охоплено близько 100,000 XNUMX дітей, з багатообіцяючими перспективами подальшого зростання.

