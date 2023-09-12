Wahoo випускає новий Smart Trainer і Smart Bike для тренувань у приміщенні

Нещодавно компанія Wahoo випустила два нових продукти для тренувань у приміщенні: найкращий розумний тренажер і більш доступний розумний велосипед. Wahoo KICKR MOVE — це розумний тренажер із рухомою основою, що дозволяє йому ковзати вперед і назад під час їзди, забезпечуючи більш динамічний і захоплюючий досвід. KICKR MOVE побудований на тій же основі, що й попередня модель, Wahoo KICKR V6/2022, але з додатковими функціями руху.

KICKR MOVE зберігає ключові характеристики свого попередника, включаючи заявку на точність потужності +/- 1%, максимальний нахил 20% і підтримку опору до 2,200 Вт. Він також має підтримку подвійного ANT+/Bluetooth Smart, вбудований Wi-Fi і сумісність з різними розмірами осей. Тренажер поставляється з 11-швидкісною касетою і коштує 1,599.99 доларів США. Крім того, компанія Wahoo оголосила, що KICKR MOVE сумісний з KICKR CLIMB, але для цього потрібен додатковий адаптер.

Wahoo також представила Wahoo KICKR Bike SHIFT, новий розумний велосипед, який пропонує більш доступний варіант для тренувань у приміщенні. Велосипед KICKR Bike SHIFT оснащений розширеними функціями, такими як автоматичне калібрування, імітація перемикання передач і вбудована імітація сходження. Заявлена ​​точність живлення становить +/- 1% і оснащено подвійною підтримкою ANT+/Bluetooth Smart. Велосипед KICKR SHIFT коштує 2,999.99 доларів США.

Обидва продукти були протестовані багатьма райдерами та отримали позитивні відгуки щодо їх продуктивності та універсальності. Зокрема, KICKR MOVE отримав похвалу за здатність забезпечувати реалістичні враження від їзди завдяки рухливій основі.

Випускаючи ці нові продукти, Wahoo прагне надати велосипедистам у приміщенні високоякісні та захоплюючі варіанти тренувань для майбутнього сезону тренувань у приміщенні. Незалежно від того, чи шукаєте ви розумний тренажер чи розумний велосипед, Wahoo допоможе вам.

джерела:

– Сторінка продукту Wahoo KICKR MOVE

– Сторінка продукту Wahoo KICKR Bike SHIFT