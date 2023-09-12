vivo анонсує запуск T2 Pro 5G в Індії: чого очікувати

Компанія vivo готується до випуску свого останнього телефону серії T, vivo T2 Pro 5G, в Індії. Компанія почала дражнити пристрій, демонструючи вигнутий екран і приголомшливий золотистий колір. Це сталося після успішного запуску T2x 5G і T2 5G на початку цього року.

Виходячи зі специфікацій T2 5G і нещодавно випущеного iQOO Z7 Pro 5G, очікується, що T2 Pro 5G матиме подібні функції. До них відноситься великий 6.78-дюймовий вигнутий AMOLED-дисплей FHD+ 120 Гц на базі процесора MediaTek Dimensity 7200 SoC. Телефон, ймовірно, буде мати 8 ГБ оперативної пам’яті, що забезпечить плавну багатозадачність і продуктивність програм.

Що стосується можливостей камери, очікується, що vivo T2 Pro 5G матиме основну камеру на 64 МП, а також додаткову камеру на 2 МП. Він також матиме фронтальну камеру високої роздільної здатності 16 МП, яка ідеально підходить для зйомки приголомшливих селфі. Щоб пристрій працював цілий день, він буде оснащений акумулятором ємністю 4600 мАг, який підтримує швидку зарядку 66 Вт, забезпечуючи мінімальний час простою для користувачів.

Очікується, що більше подробиць про vivo T2 Pro 5G буде розкрито найближчими днями, оскільки телефон планується випустити пізніше цього місяця. Пристрій можна буде придбати на Flipkart, а також на офіційному сайті vivo. Крім того, офлайн-магазини, ймовірно, продадуть телефон для клієнтів, які віддають перевагу покупці в магазині.

Завдяки багатообіцяючим функціям і елегантному дизайну vivo T2 Pro 5G, як очікується, стане довгоочікуваним телефоном в Індії. Мобільні ентузіасти та технічно підковані споживачі повинні стежити за його офіційним запуском і подальшою доступністю.

джерела:

– Шріватсан Шрідхар, ентузіаст мобільних технологій [Без URL-адреси]