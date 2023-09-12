Користувачі vivo X90 Pro в Індії тепер можуть зареєструватися в програмі попереднього перегляду Android 14

До уваги користувачів vivo X90 Pro в Індії! Якщо ви не можете дочекатися, щоб спробувати Android 14 і майбутню Funtouch OS 14 від vivo, тепер у вас є можливість взяти участь у програмі попереднього перегляду Android 14.

Щоб зареєструватися в програмі, переконайтеся, що на вашому vivo X90 Pro встановлено мікропрограму версії 13.1.13.8.W30.V000L1 або новішої. Потім перейдіть до меню «Налаштування» > «Оновлення системи» на своєму пристрої та натисніть значок шестірні у верхньому правому куті. Звідти натисніть «Пробна версія», щоб подати заявку на участь у програмі. Прийняття в програму дозволить вам інсталювати ОС Funtouch OS 14 на базі Android 14 на свій пристрій через меню «Налаштування» > «Оновлення системи». Важливо зазначити, що доступно лише 500 слотів, тому ви можете діяти швидко.

Однак варто зазначити, що це бета-версія програмного забезпечення, тому можуть бути помилки та проблеми, які можуть вплинути на роботу. Тому радимо уникати встановлення на основний пристрій. Якщо ви вирішите продовжити, не забудьте створити резервну копію даних перед реєстрацією. Якщо у вас виникли запитання щодо програми, ви можете знайти відповіді в розділі поширених запитань. Реєстрація вже відкрита, а оновлення вийде 18 вересня.

Якщо ви плануєте придбати vivo X90 Pro, ви можете ознайомитися з нашим оглядом, щоб дізнатися більше. Крім того, відеоогляд доступний для перегляду нижче.

джерела:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– Розділ поширених запитань програми попереднього перегляду Android 14 для X90 Pro