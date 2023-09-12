Відповідно до нещодавнього щорічного звіту Savings.com про дослідження, 16% існуючих користувачів Apple планують оновити iPhone 15 після його випуску. Це вищий відсоток, ніж у попередніх моделях iPhone: 14% планують оновити iPhone 14 і 10% — iPhone 13. Незважаючи на очікувану високу ціну, оновлення iPhone 15 викликає більше ажіотажу, ніж у попередні роки.

Одним із факторів, що сприяє такому ажіотажу, є кількість користувачів, які хочуть оновити старіші моделі, такі як iPhone 11 і iPhone X. Це свідчить про те, що Apple може зберегти свою частку ринку в індустрії смартфонів. Однак звіт також показує, що ціна є значним стримуючим фактором для потенційних модернізаторів. Більше половини нинішніх власників iPhone (53%) не планують оновлювати, головним чином через міркування щодо вартості.

Apple дала зрозуміти, що не заохочує щорічне оновлення пристроїв і підтримує свої пристрої протягом більш тривалого періоду порівняно з конкурентами. Хоча тенденція щорічного оновлення може зменшуватися, все ще є 10% людей, які прагнуть щорічного оновлення.

У звіті визначено найпопулярніші припущення щодо нових пристроїв iPhone, включаючи покращення якості камери, часу автономної роботи та оперативної пам’яті. Зокрема, дуже бажано вдосконалення акумулятора: 43% користувачів, які спочатку не планували оновлювати, заявили, що передумали б, якби iPhone 15 включив цю функцію.

За даними Savings.com, ті, хто володіє своїми поточними iPhone протягом трьох років, швидше за все, обміняються на iPhone 15, тоді як 10% користувачів з iPhone менше року все ще планують оновити.

Підсумовуючи, зростає хвилювання щодо оновлення iPhone 15, причому більший відсоток користувачів планує оновити порівняно з попередніми моделями. Незважаючи на те, що ціна залишається стримуючим фактором для багатьох, покращені функції нових пристроїв, зокрема камера та продуктивність акумулятора, викликають інтерес серед потенційних оновлювачів.

джерела:

– Річний звіт про дослідження Savings.com