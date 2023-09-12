Акції США падають, оскільки інвестори проявляють обережність напередодні подій Apple та даних про інфляцію

У вівторок вранці фондові ринки США повинні були знизитися, оскільки інвестори проявляли обережність напередодні ключової події для Apple і ключових даних про інфляцію пізніше цього тижня. Індекс Dow впав на 0.1% під час передринкових торгів, тоді як S&P 500 і Nasdaq впали на 0.2%.

Інвестори уважно стежать за індексом споживчих цін у США, який має бути опублікований у середу. Очікується, що в серпні ціни зростуть на 0.5% після зростання на 0.2% у липні. Проте прогнозується, що базова інфляція залишиться стабільною на рівні 0.2% у місячному обчисленні.

Економічний консультативний комітет Асоціації американських банкірів заявив, що цикл підвищення ставок Федеральної резервної системи завершився. Вони прогнозують, що зростання ВВП наступного року сповільниться до 1.2% з 2% у 2023 році. Зміна очікувань ставок в останні тижні викликала невизначеність на ринках, але чутки про неминучу паузу в підвищенні ставок допомогли підняти настрої.

У технологічному секторі дуже очікується подія Apple Wonderlust у вівторок. Подія може включати випуск нових iPhone 15 і Apple Watch Series 9, а також оновлення для iPad і гарнітури VisionPro. Ф'ючерси на Tesla падають після стрибка на 10% у понеділок, спричиненого оновленням Morgan Stanley. Банк вважає, що спеціальний суперкомп’ютерний продукт Tesla, Dojo, може додати значну цінність компанії.

Інвестори також стежать за майбутнім IPO ARM на NYSE. Повідомляється, що IPO британської чіп-групи перевищила кількість пропозицій у 10 разів.

Інші новини: WestRock зростає на передринковій торгівлі після оголошення про злиття з паперово-пакувальним аналогом Smurfit Kappa. Злиття дозволить створити бізнес із сукупним доходом у 34 мільярди доларів і 20% часткою ринку в Європі та Північній Америці.

джерела:

– «Акції США скорочуються, оскільки інвестори розглядають дані про події Apple та інфляцію» – Markets Insider

– Економічний консультативний комітет Американської асоціації банкірів

– Джошуа Махоні, Scope Markets

– Морган Стенлі

– Новинні статті про подію Apple Wonderlust і IPO компанії ARM.