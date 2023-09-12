Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США закликає федеральні агентства виправити відомі недоліки Apple

Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) випустило попередження федеральним агентствам, закликаючи їх оновити свої пристрої iOS, iPadOS і macOS протягом місяця. Це у відповідь на виявлення двох уразливостей нульового дня в продуктах Apple, які потенційно можуть бути використані для атак шпигунського програмного забезпечення.

Перша вразливість, відома як CVE-2023-41064, є уразливістю переповнення буфера в ImageIO. Це відбувається під час обробки спеціально створеного зображення та може призвести до виконання коду. Друга вразливість, CVE-2023-41061, є проблемою перевірки в Apple Wallet. Зловмисно створене вкладення може призвести до виконання коду.

Некомерційна організація Citizen Lab нещодавно виявила ці вразливості як частину ланцюжка експлойтів під назвою «BlastPass». Цей ланцюжок використовувався для доставки шпигунського програмного забезпечення Pegasus до співробітника організації громадянського суспільства у Вашингтоні. Citizen Lab виявила, що експлойт використовував вкладення PassKit, які містили шкідливі зображення, надіслані через iMessage.

Хоча незрозуміло, хто санкціонував ці атаки, існує занепокоєння, що вони також можуть бути використані проти урядовців США, якщо їх здійснить ворожа нація. У минулому повідомлялося про подібні шпигунські атаки: у 2021 році дев’ять чиновників Державного департаменту США дистанційно зламали iPhone.

Apple вирішила подати позов проти ізраїльської фірми NSO Group, яка, як вважають, відповідає за розробку та продаж шпигунського ПЗ Pegasus. NSO Group стверджує, що її продукти призначені для законних цілей правоохоронних органів і збору розвідувальної інформації.

Щоб зменшити ризик атак шпигунського програмного забезпечення, федеральні агентства мають виправити виявлені вразливості через офіційні оновлення постачальників до 2 жовтня. Невиконання цього може призвести до припинення використання цих продуктів Apple.

джерела:

– «Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) закликає негайно виправити відомі вразливості Apple» – CISA

– «BlastPass: мобільна експлуатація iMessage від Apple без кліків» – Citizen Lab