Розпочався судовий процес проти антимонопольного законодавства Google: звинувачують у збереженні монополії через незаконні угоди

Судовий процес США проти Google розпочався у Вашингтоні, округ Колумбія. Урядові юристи стверджують, що технічний гігант свідомо порушив антимонопольне законодавство та намагався приховати свої дії. Під час судового розгляду, який, як очікується, триватиме десять тижнів, керівники Apple збираються дати свідчення як свідки, оскільки угоди Google з компанією є частиною широкої антимонопольної справи.

Кеннет Дінцер, заступник директора відділення Міністерства юстиції США (DOJ), підкреслив важливість справи, заявивши, що вона стосується майбутнього Інтернету. За словами Дінцера, Google незаконно зберігав свою монополію з 2010 року, виплачуючи значні суми грошей таким компаніям, як Apple і AT&T. Він стверджував, що Google знала, що ці угоди перетнули межі антимонопольного законодавства і що компанія незаконно утримувала монополію протягом більше десяти років, використовуючи силу дефолтів і масштабу.

Крім того, Міністерство юстиції звинуватило Google у маніпулюванні рекламними аукціонами з метою підвищення цін для онлайн-рекламодавців. Дінцер представив у суді докази, які нібито продемонстрували, як Google намагався захистити комунікацію з деталями своїх платежів таким компаніям, як Apple. Він продемонстрував бесіду в чаті, в якій генеральний директор Google Сундар Пічаї нібито попросив вимкнути історію чату.

Хоча Google стверджує, що вона досягла своєї значної частки ринку завдяки перевагам і заслугам користувачів, судовий процес буде зосереджений насамперед на тому, чи порушує управління пошуком і пошуковою рекламою компанії антимонопольне законодавство. Якщо його визнають винним, суддя Аміт Мехта може прийняти рішення про розпад Google.

Apple сподівалася, що її звільнять від судового процесу та скасують повістки керівників, оскільки компанія вже надала численні свідчення та значну кількість документів. Однак суддя Мехта відхилив це прохання, і керівники Apple Едді Кью, Джон Джаннандреа та Адріан Періка зрештою виступлять свідками на більш пізньому етапі процесу.

джерела:

– Міністерство юстиції

– Судовий процес