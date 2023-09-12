Використання ступеневої практики для усунення розриву цифрових навичок

У 2017 році уряд Великої Британії запровадив збір за учнівство як спосіб для великих роботодавців інвестувати в навчання учнівства. Роботодавці, чий фонд заробітної плати перевищує 3 мільйони фунтів стерлінгів на рік, зобов’язані сплачувати 0.5% від загальної річної суми заробітної плати до фонду зборів. Потім вони можуть використати ці кошти для оплати власних витрат на навчання та оцінювання або передати їх іншому роботодавцю. Проте термін дії будь-яких невикористаних коштів закінчується.

Існує широкий спектр стандартів учнівства, доступних на різних рівнях, у тому числі в цифрових професіях. Інститут учнівства та технічної освіти (IfATE) надає професійні карти, щоб допомогти роботодавцям визначити шляхи прогресу та підвищення кваліфікації для учнів. Університети, орієнтовані на професійне навчання, як-от Новий університет Бакінгемшира (BNU), також вийшли на ринок учнівства для вищих навчальних закладів і ступенів, пропонуючи навчання в таких галузях, як охорона здоров’я, поліція, інженерна справа, бізнес і менеджмент, а також цифрові технології.

Роботодавці часто набирають учнів на навчання нижчого рівня та пропонують їм можливість підвищити кваліфікацію до повного рівня кваліфікації. Це дозволяє учням отримати повний ступінь бакалавра за менший термін порівняно з традиційними чотирма роками.

Хоча можуть виникнути занепокоєння щодо показників завершення навчання, роботодавцям слід уважно розглянути послужний список постачальників, яких вони розглядають. Наприклад, рівень завершення BNU становить понад 90% за ступенем професійного навчання цифрових і технологічних рішень (BSc). Цей конкретний стандарт учнівства включає шість різних напрямків, включаючи розробку програмного забезпечення, ІТ-консультації, кібербезпеку, мережеві зв’язки, аналіз даних і бізнес-аналіз.

Постачальники навчальних закладів можуть пропонувати різні моделі доставки, наприклад денний випуск або блокове надання. Вони також можуть розробити індивідуальні моделі доставки для роботодавців, які можуть найняти мінімальну кількість учнів.

Навчання за ступенем може бути трансформаційним з точки зору особистого розвитку. Вони надають учням цінний досвід роботи та можливість отримати ступінь без накопичення боргів. Учнівство за ступенем не обмежується випускниками шкіл; вони також приносять користь існуючим співробітникам, які хочуть підвищити кваліфікацію або змінюють кар’єру, шукаючи нових можливостей. Ці стажування також усувають розрив між навичками між університетською освітою та вимогами галузі.

Щоб ефективно використовувати навчання за ступенем, щоб скоротити розрив цифрових навичок, роботодавцям потрібно створити ролі учнів або запропонувати навчання, що фінансується за рахунок податків, для наявних працівників. Вони також повинні враховувати рівень учнівства та конкретні стандарти учнівства, які відповідають їхнім потребам у робочій силі.

Щоб зорієнтуватися у складному світі учнівства, роботодавці можуть звертатися до успішних прикладів інших організацій. Наприклад, Crimson, ІТ-компанія, розташована у Вест-Мідлендсі, розробила успішну програму учнівства. Вони набирають випускників шкіл на навчання рівня 4 і пропонують їм можливість продовжити навчання за ступенем ІТ-консультанта. Вони мають високий відсоток учнів у своїй справі та рішучу прихильність до виховання майбутніх талантів.

Підсумовуючи, стажування за ступенем має потенціал усунути прогалину цифрових навичок і підготувати нове покоління цифрових технологів. Використовуючи збір за учнівство та співпрацюючи з перевіреними постачальниками навчання, роботодавці можуть надати людям цінні можливості для розвитку своїх навичок і отримання досвіду роботи в новітніх технологіях.

джерела:

– https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

– https://www.instituteforapprenticeships.org/

– https://bucks.ac.uk/apprenticeships

– https://www.crimson.co.uk/