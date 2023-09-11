Відродження фентезі: від Baldur's Gate 3 до Coda

В останні роки відбулося помітне відродження гонзо високого фентезі. Популярність Critical Role та інших реальних фентезійних настільних рольових ігор, а також успіх фільму Dungeons & Dragons, який справді отримав похвалу, підготували основу для вибухового тріумфу Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 відправляє гравців у захоплюючу подорож підземеллям, коли вони прагнуть справити враження на Карлаха, грізного берсерка з темним минулим. Однак персонажі гри вже не такі сексуальні, як раніше, що призводить до повільнішого темпу для тих, хто шукає романтичних зустрічей.

На щастя, шанувальники динаміки «безкорисного барда та високого берсерка» можуть знайти розраду в Coda, епічній фентезійній серії, відомій своїм яскравим візуальним ефектом і темою проти доумерів. Тепер шанувальникам Coda є що відсвяткувати, оскільки цього тижня має вийти довгоочікуване продовження оригінальної серії.

Coda пропонує безліч захоплюючих елементів, у тому числі розчарованого барда, втомленого від типових оповідань про героїв, обстановку, що нагадує Божевільного Макса з химерними фракціями, і героя, який вливає концентровану магію у вени свого жахливого єдинорога. Письменник Саймон Спур’єр і художник Матіас Бергара співпрацювали над Coda, яка була вперше опублікована в 2018 році. Історія торкалася грандіозних екзистенційних питань про порятунок світу вірою в людей або приречення його через сліпу віру в героїв і магію, досліджуючи складні стосунки. .

У той час як Dungeons & Dragons пропонує чудово ілюстровані книги, щоб занурити читачів у світ фентезі, Coda представляє себе як справді унікальний досвід, який можна порівняти з вражаючим витвором мистецтва, намальованим на боці крутого фургона. Продовження «Коди» зберігає характерний стиль серії, продовжуючи переплетені історії Серки та Хама.

У цьому самосвідомому фентезійному ренесансі шанувальникам більше не потрібно погоджуватися на одну історію про жахливу закохану леді-берсерка. Вони можуть брати участь у романтичних зустрічах із Карлачем у Baldur's Gate 3 і повертатися до захоплюючої історії Хама та Серки в Coda. Для тих, хто з нетерпінням чекає на увагу Карлача, випуск продовження Coda забезпечить компаньйоном, яким можна насолоджуватися тим часом.

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