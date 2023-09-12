Unity вводить нові комісії для розробників ігор

Unity Technologies нещодавно оголосила про значні зміни в структурі гонорарів для розробників ігор. Тепер компанія відстежуватиме встановлення гри та дохід у рамках нової комісії Unity Runtime. Ця плата залежить від кількості завантажень користувачами відповідної гри. Unity вважає, що стягнення початкової плати за встановлення дозволить творцям зберегти поточні фінансові прибутки від залучення гравців, на відміну від моделі розподілу доходу.

Однак ця фіксована комісія може викликати занепокоєння у розробників ігор, які продають ігри за нижчою ціною. Комісія Unity Runtime Fee буде додатковим видатком на додаток до інших комісій, таких як скорочення Steam на 30%. Нова структура плати впливає на різні рівні користувачів Unity:

Unity Personal і Unity Plus: розробники, які заробили 200,000 12 доларів США або більше за останні 200,000 місяців і мають щонайменше XNUMX XNUMX встановлень гри за все життя.

Unity Pro та Unity Enterprise: розробники, які заробили 1,000,000 12 1,000,000 доларів США або більше за останні XNUMX місяців і мають щонайменше XNUMX XNUMX XNUMX встановлень гри за все життя.

Ця структура плати набуде чинності 1 січня 2024 року. Unity пояснила, що плата за встановлення не буде застосовуватися заднім числом. Плата стягуватиметься лише за додаткові встановлення після досягнення порогових значень. Однак ігри, які не відповідають пороговим вимогам або не монетизовані, не повинні будуть сплачувати збори. Примітно, що Unity також зніме річний ліміт доходу для персонального плану Unity.

Розробники висловлюють занепокоєння щодо наслідків відстеження встановлення для конфіденційності. Unity не надала чітких деталей щодо того, як саме буде працювати відстеження. Крім того, такі проблеми, як підрахунок ігрових ключів у благодійних наборах і відстеження законних платних установок за наявності піратських версій, потребують подальшого роз’яснення.

З цими новими комісіями розробники можуть почати розглядати такі альтернативи, як безкоштовний движок Godot Engine з відкритим кодом. Залишається побачити, як галузь відреагує на зміни Unity і чи вплинуть вони на популярність платформи.

джерела:

GamingOnLinux.com