Unity оголошує про нові збори за встановлення ігор за допомогою Unity Engine

Unity, провідна платформа розробки ігор, нещодавно оголосила, що запровадить нову плату за кожну гру, встановлену за допомогою Unity Engine. Ця плата, відома як комісія Unity Runtime Fee, застосовуватиметься до ігор, які перевищили певний поріг доходу та кількість встановлень за весь період протягом минулого року.

Конкретні пороги та комісії відрізняються залежно від типу підписки Unity, яку має розробник. Для користувачів Unity Personal і Unity Plus поріг доходу встановлюється на рівні 200,000 200,000 доларів США на рік із загальною кількістю встановлень 1 1. З іншого боку, облікові записи Unity Pro та Unity Enterprise мають вищий поріг доходу в XNUMX мільйон доларів на рік і XNUMX мільйон встановлень протягом усього життя.

Плата за перевищення цих порогів також відрізняється для кожного типу підписки. Розробники Unity Personal сплачуватимуть 0.20 дол. США за кожне встановлення понад порогову суму, тоді як облікові записи Unity Enterprise платять лише 0.01 дол. США за кожне встановлення понад 2 мільйони. Розробники на ринках, що розвиваються, отримують знижені комісії: облікові записи Unity Personal сплачують 0.02 дол. США за встановлення, а облікові записи Enterprise — 0.005 дол. США за встановлення.

Примітно, що ці збори також застосовуватимуться до існуючих ігор, створених на Unity, якщо вони досягають порогових значень доходу та кількості встановлень. Важливо зазначити, що комісія Unity Runtime Fee не поширюється на неігрові програми.

Unity виправдовує впровадження цієї плати тим, що підкреслює, що кожного разу, коли завантажується гра, також встановлюється Unity Runtime. Компанія вважає, що плата за встановлення зберігає фінансові вигоди від залучення гравців для творців, на відміну від моделі розподілу доходу.

На додаток до цих змін Unity оголосила про припинення свого рівня підписки Unity Plus. Існуючі абоненти Plus отримають можливість перейти на Unity Pro протягом року за ціною Plus.

Двигун Unity, відомий своїми універсальними та потужними можливостями розробки ігор, може похвалитися мільярдами завантажень щомісяця. Ця нова структура комісії спрямована на підтримку безперервного зростання та розвитку творців ігор, зберігаючи при цьому цілісність екосистеми Unity.

джерела:

– Unity оголошує плату за час роботи для встановлення гри

– Плата за роботу Unity та зміни в підписці