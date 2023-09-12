Нове партнерство між Університетом Лімерика та Dell Technologies для просування досліджень раку

Нове партнерство між Університетом Лімерика та Dell Technologies має на меті революціонізувати дослідження та діагностику раку за допомогою технологічних рішень. Співпраця спрямована на розширення можливостей Цифрового дослідницького центру раку Університету Лімерика, зокрема в галузі онкології.

Ключовим аспектом цього партнерства є розробка платформи штучного інтелекту (ШІ) компанією Dell, спеціально розробленої для Цифрового центру дослідження раку. Ця платформа дозволить клініцистам надавати більш ефективну допомогу пацієнтам з B-клітинною лімфомою, скорочуючи час діагностики та покращуючи варіанти лікування. Крім того, це полегшить прогностичні та діагностичні дослідження, дозволяючи дослідникам створювати віртуальне представлення або «цифрового двійника» пацієнтів. Це дасть цінну інформацію про стратегії лікування та допоможе в розробці персоналізованих методів лікування.

Дослідники Цифрового центру дослідження раку зараз зосереджені на дослідженні ролі колагену в прогресуванні пухлини та поширенні по всьому тілу. Виявляючи способи блокування колагену, вони сподіваються знайти нові підходи до лікування пухлин до метастазування.

Професор Пол Мюррей, директор відділу цифрової патології Центру цифрових досліджень раку, висловив ентузіазм щодо нового партнерства, підкресливши потенціал для покращення розуміння розвитку раку та покращення догляду за пацієнтами. Кетрін Дойл, керуючий директор Dell Technologies в Ірландії, наголосила на важливості платформи на основі штучного інтелекту для забезпечення точного лікування та виведення клінічних досліджень на нові висоти.

Це партнерство являє собою значний крок вперед у боротьбі з раком і має потенціал справити глибокий вплив на незліченну кількість життів. Він демонструє силу співпраці між академічними та технологічними компаніями для стимулювання інновацій у сфері охорони здоров’я.

Джерела: Університет Лімерика, Dell Technologies