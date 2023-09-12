Боротьба з ф’ючерсами на акції США, оскільки трейдери очікують подій Apple та економічних даних

Ф'ючерси на акції США стикаються з проблемами, оскільки трейдери залишаються обережними напередодні маркетингової події Apple і ключових даних про інфляцію та роздрібні продажі. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0.2%, ф'ючерси на Dow Jones Industrial Average впали на 0.2%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 знизилися на 0.3%. У понеділок Dow Jones Industrial Average піднявся на 0.25%, S&P 500 — на 0.67%, а Nasdaq Composite — на 1.14%.

Трейдери не наважуються робити значні ставки на зростання через майбутні каталізатори ринку. Акції Apple трохи виросли, оскільки інвестори очікують маркетингового заходу компанії, на якому очікується презентація нових iPhone. Ця подія може значно вплинути на ринок. На додаток до події Apple, апетит до великих технологічних акцій також буде перевірено лістингом ARM на 50 мільярдів доларів у Нью-Йорку. IPO вже було перевищено в 10 разів, що свідчить про багатообіцяючий попит, який може призвести до перегляду ціни IPO в бік збільшення.

Іншим фактором, що впливає на настрої ринку, є контрольна вартість 10-річних позик у США, яка близька до свого найвищого рівня з 2008 року. Трейдери уважно стежать за новинами економічної ситуації, включаючи звіт про індекс споживчих цін у США за серпень і ціни виробників у серпні та дані про роздрібні продажі. Ці дані вплинуть на процес прийняття рішень Федеральною резервною системою під час майбутніх обговорень політики. Незважаючи на труднощі, Федеральна резервна система все ще прагне стабілізувати економіку, хоча для досягнення бажаної цільової інфляції в 2% може знадобитися час.

Загалом, цей тиждень покаже напрямок розвитку фондових ринків США залежно від результатів майбутніх подій та економічних даних.

Джерела: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management