Розкрито дату запуску Total War Pharaoh і подробиці

Sega нещодавно оголосила дату запуску своєї довгоочікуваної гри Total War Pharaoh. Гра буде доступна для цифрового завантаження 11 жовтня, а фізичне видання з обмеженим тиражем вийде в Європі 23 жовтня.

Total War Pharaoh, розроблена студією Total War: Troy Creative Assembly, повертає гравців у часи смерті бронзового віку. Гра зосереджена на запеклих битвах між єгиптянами, хетами та загадковими народами моря.

Описується як більш продумане та стримане доповнення до серії Total War, Total War Pharaoh дає пряме уявлення про історію Стародавнього Єгипту. Хоча деякі творчі свободи дозволені там, де бракує історичних даних, гра обіцяє задовольнити спрагу гравців до історичної точності.

Гравці, які оформлять попереднє замовлення на гру, отримають додаткову перевагу у вихідні дні раннього доступу з п’ятниці 29 вересня по понеділок 2 жовтня. Крім того, попередні замовлення супроводжуються додатковими пакетами косметики та іншими бонусами.

Для тих, хто любить відчутні додаткові переваги, фізичне видання Total War Pharaoh включатиме фізичну карту, що додасть відчуття занурення в ігровий досвід.

Загалом, Total War Pharaoh виглядає як захоплююче доповнення до франшизи Total War. Завдяки фокусу на стародавньому світі та захоплюючому історичному геймплею гра обов’язково захопить як ентузіастів стратегії, так і любителів історії.

джерела:

– Sega оголошує дату запуску Total War Pharaoh

– Total War: Pharaoh надає прямий знімок історії Стародавнього Єгипту