Total War: Pharaoh пропонує нову захоплюючу механіку у знайомій формулі

Total War, популярна серія ігор, випустила останню частину Total War: Pharaoh. Незважаючи на певну втому від Total War через численні ітерації гри за останні 20 років, Total War: Pharaoh зуміла відновити хвилювання. Розроблена студією Creative Assembly Sophia, гра пропонує класичні мечі та сандалії з новою цікавою інтерпретацією.

Однією з видатних особливостей Total War: Pharaoh є широка механіка кампанії. Гра представляє новий рівень складності з появою аванпостів. Ці аванпости діють як додаткові слоти для будівництва, надаючи гравцям більше стратегічних можливостей під час розвитку своїх регіонів. Цей додатковий рівень деталізації відображає доіндустріальний світ, де села оточували міста, а міста були зосереджені навколо міст. Включення аванпостів також дозволяє спеціалізувати регіони, покращуючи налаштування ігрового процесу.

Окрім Нілу, Total War: Pharaoh розширює свою ігрову територію, охоплюючи історичний регіон Напата, Левант і південно-центральну частину Анатолії. Однак такі райони, як північне та західне узбережжя сучасної Туреччини, залишаються недоступними, але відіграють вирішальну роль у грі як місця, з яких народи моря починають свої атаки.

Основна мета гри — стати для гравців фараоном Єгипту або Великим царем хетів. Правителі повинні накопичувати легітимність, ресурс, створений завдяки контролю над основними землями, будівництву конкретних будівель і ухваленню королівських указів. Після отримання достатньої легітимності правителі можуть кинути виклик поточному лідеру в громадянській війні, потенційно зіткнувшись з іншими конкурентами. Стати правителем — це лише початок, оскільки гравці повинні продовжувати накопичувати королівські повноваження та будувати свій Стародавній спадок, наслідуючи великих правителів минулого.

Total War: Pharaoh представляє захоплюючу систему королівського двору, пропонуючи кілька посад із унікальними повноваженнями. Гравці можуть взаємодіяти з цими членами суду, вимагаючи прихильності або будуючи змову проти них. Побудова стосунків з членами може надати доступ до спеціальних підрозділів або навіть призвести до шантажу та погроз отримати владу. Складна динаміка корту додає грі глибини та інтриги.

Total War: Pharaoh омолоджує серію Total War завдяки своїй унікальній механіці та оновленому підходу. Незалежно від того, чи є ви давнім шанувальником серії, чи новачок, ця гра обіцяє захоплюючий і захоплюючий досвід.

джерела:

– Total War: Pharaoh First Look Images.