Розумний годинник TicWatch Pro 5 Wear OS у продажу за 297 доларів

Розумний годинник TicWatch Pro 5 Wear OS наразі продається за 297 доларів США порівняно з початковою ціною 350 доларів США. Це друге в історії зниження ціни з моменту запуску смарт-годинника на початку цього року. TicWatch Pro 5 забезпечує принаймні два повних дні роботи від батареї на одній зарядці та оснащений заводною головкою, що обертається, і 48-мм OLED-дисплеєм. Він працює на основі чіпа Snapdragon W5+ Gen 1 і включає різні технології моніторингу здоров’я, такі як моніторинг серцевого ритму, відстеження сну та моніторинг рівня кисню в крові.

Бездротовий автомобільний адаптер Motorola MA1 Android Auto зі знижкою до 75 доларів США

Бездротовий автомобільний адаптер Motorola MA1 Android Auto тепер доступний за ціною 75 доларів США порівняно зі звичайною ціною в 90 доларів США. Це найнижча ціна, яку ми бачили з січня. Адаптер MA1 дозволяє оновити існуючий розважальний блок вашого автомобіля за допомогою бездротової підтримки Android Auto. Замість того, щоб фізично підключати смартфон до автомобіля, ви можете з’єднати його через бездротове з’єднання для більш зручного використання. Адаптер підключається до вашого автомобіля через USB-A, додаючи зручності та простоти використання у щоденних поїздках.

Навушники Skullcandy Rail ANC у продажу за 80 доларів

Наразі навушники Skullcandy Rail ANC продаються за 80 доларів, що є знижкою порівняно зі звичайною ціною в 100 доларів. Ці навушники мають функцію активного шумозаглушення, що забезпечує більш захоплююче звучання. Завдяки тривалості роботи батареї до 38 годин і багатоточковому сполученню Bluetooth ви можете підключатися до двох пристроїв одночасно. Навушники також оснащені 12-мм динаміками для потужного звуку та вбудованим відстеженням Tile для додаткової зручності.

Окрім цих пропозицій, 9to5Google пропонує інформацію про найкращі пропозиції обміну на смартфони та інші пристрої Android. Якщо ви хочете оновити свій пристрій або переробити використані пристрої за готівку, обов’язково перегляньте їхні рекомендації.

Джерела: TicWatch, Motorola, Skullcandy