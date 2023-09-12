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Intel представляє Thunderbolt 5: збільшення пропускної здатності для швидшої зарядки та зовнішніх графічних процесорів

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
Intel представляє Thunderbolt 5: збільшення пропускної здатності для швидшої зарядки та зовнішніх графічних процесорів

Intel нещодавно представила Thunderbolt 5, новий стандарт, який пропонує значне збільшення пропускної здатності для популярного роз’єму. Завдяки Thunderbolt 5 користувачі можуть заряджати підключені ноутбуки набагато швидше, ніж його попередник, Thunderbolt 4. Крім того, Intel бачить у Thunderbolt 5 потенціал відродити продукт, про який раніше не звертали уваги: ​​зовнішній графічний процесор (GPU) для геймерів. і креативи.

Завдяки вражаючій двонаправленій смузі пропускання 80 гігабіт, що вдвічі перевищує Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 також забезпечує дивовижну пропускну здатність 120 Гбіт/с для зовнішніх дисплеїв. Це потрійне збільшення дає змогу користувачам використовувати кілька дисплеїв 8K або один дисплей із надзвичайною частотою оновлення до 540 Гц. Це вдосконалення робить Thunderbolt 5 бажаним вибором для тих, хто шукає найкращі ігрові монітори на ринку.

Вища швидкість і більша пропускна здатність Thunderbolt 5 сприяють не тільки передачі даних, але й швидкості зарядки. Пристрої Thunderbolt 5 можуть забезпечувати до 240 Вт потужності, потенційно усуваючи потребу в окремому порту живлення на багатьох ноутбуках. Ця розробка забезпечує більше місця для додаткових портів на корпусі ноутбука, підвищуючи зручність і підключення.

За словами Джейсона Зіллера, керівника відділу підключення клієнтів Intel, збільшена пропускна здатність Thunderbolt 5 може викликати новий інтерес до зовнішніх відеокарт. У минулому люди купували корпуси з потужними графічними картами та блоками живлення, щоб покращити графічні можливості своїх комп’ютерів. Однак ці зовнішні графічні процесори так і не набули широкої популярності через їхню вартість і громіздкість. Зіллер вважає, що покращена продуктивність Thunderbolt 5 може повернути зовнішні графічні процесори в мейнстрім, оскільки подвоєння пропускної здатності відкриває можливості для покращення продуктивності та розширення можливостей.

Зіллер також натякнув на можливість зовнішніх прискорювачів ШІ в майбутньому, посилаючись на зростаючий попит на ШІ в клієнтському просторі. Хоча очікується, що пристрої з підтримкою Thunderbolt 5 не з’являться на ринку раніше 2024 року, споживачі можуть очікувати помітного збільшення швидкості та потенційного відновлення зовнішніх графічних процесорів.

Підсумовуючи, Thunderbolt 5 від Intel пропонує значно покращену пропускну здатність, що дозволяє швидше заряджати та потенційно відродити зовнішні графічні процесори. Завдяки можливості живити дисплеї з високою роздільною здатністю та забезпечувати підвищену потужність, Thunderbolt 5 готовий покращити роботу користувача для геймерів, творчих людей та всіх, хто прагне швидшої передачі даних. Однак нам доведеться почекати до 2024 року, щоб побачити весь потенціал Thunderbolt 5 і його вплив на ринок.

джерела:
– PC Gamer
– Razer
– CalDigit

By Роберт Ендрю

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