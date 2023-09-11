Повторне відкриття забутої аркадної гри від Nintendo Sky Skipper

У перші дні аркадних ігор Nintendo були випадки і промахи. Однак влітку 1981 року Nintendo випустила гру, яка все змінила – Donkey Kong. Розроблена Шигеру Міямото, Donkey Kong стала однією з найпопулярніших аркадних ігор усіх часів і познайомила світ з Маріо. Але поряд з успіхом Donkey Kong Міямото та режисер Геньо Такеда працювали над іншою аркадною грою, про яку майже забули, – Sky Skipper.

Sky Skipper був випущений обмеженою кількістю в 1981 році для тестування в японських аркадах, але реакція була поганою. Лише кілька шаф було відправлено до Nintendo of America для тестування з таким же теплим прийомом. У грі був представлений біплан, який збирав антропоморфні гральні карти, уникаючи гігантських горил, таких як Donkey Kong. Графіка була вражаючою для свого часу, але ігровий процес був заплутаним і не дуже привабливим.

Через поганий прийом Sky Skipper ніколи не був офіційно випущений, а друковані плати шаф були перепрофільовані для гри Popeye 1982 року. Sky Skipper, здавалося, був стертий з існування, поки колекціонер Алекс Кроулі не зацікавився грою і не почав розкривати її таємниці. Він знайшов оригінальну друковану плату (PCB) Sky Skipper, яка була переобладнана для запуску Popeye, і придбав її. За допомогою його друга Марка Вайтінга їм вдалося перепроектувати друковану плату та знову запустити Sky Skipper.

Потім Кроулі відтворив кабінет Sky Skipper, використовуючи стару машину Popeye за допомогою Оллі Коттона, який відтворив оригінальний малюнок шафи на основі чорно-білого листівки. Ще один прорив стався, коли колекціонер аркад Вітні Робертс виявив, що Sky Skipper насправді був присутній у фойє штаб-квартири Nintendo of America. Робертс зміг підтвердити справжність Sky Skipper і поділитися фотографіями з Кроулі.

Повторне відкриття Sky Skipper стало важливим моментом для ентузіастів аркадних ігор. Це доповнює історію ранніх аркадних ігор Nintendo та дозволяє гравцям відчути шматочок історії ігор, який колись вважався втраченим.

Визначення:

– Аркадна гра: гра, у яку грають на великій загальнодоступній машині, яка зазвичай зустрічається в аркадних автоматах, ресторанах та інших розважальних закладах.

– PCB: друкована плата, яка містить електронні компоненти для запуску гри або комп’ютерної системи.

– Реверсивне проектування: процес аналізу продукту чи системи для визначення їх дизайну чи специфікацій.

– Перепрофілювати: адаптувати або повторно використовувати щось для іншої мети.

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