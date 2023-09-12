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Чип Tensor G3 від Samsung Foundry представляє упаковку FO-WLP для підвищення ефективності

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
Чип Tensor G3 від Samsung Foundry представляє упаковку FO-WLP для підвищення ефективності

Підсумок: Повідомляється, що Samsung Foundry використовує упаковку FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging) у свій чіп Tensor G3, який, як очікується, забезпечить підвищену ефективність, покращену графічну продуктивність і економію енергії. FO-WLP раніше використовувався Qualcomm і MediaTek, але це перше впровадження технології Samsung Foundry. Чіп Tensor G3, побудований на Exynos 2400, матиме 9-ядерний ЦП і графічний процесор Arm Immortalis G715 з 10 ядрами, що покращує його обробку та графічні можливості. Дебют чіпа в пристроях Pixel 8 і Pixel 8 Pro від Google відбудеться 4 жовтня.

Чіп Tensor G3, розроблений компанією Samsung Foundry, має революціонізувати технологію чіпів для смартфонів завдяки інтеграції упаковки FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging). Цей метод упаковки, запроваджений Qualcomm і MediaTek, підвищує ефективність, графічну продуктивність і енергозбереження. Цим кроком Samsung Foundry прагне зміцнити свої позиції на ринку чіпів для смартфонів.

Чіп Tensor G3, заснований на Exynos 2400, буде працювати на майбутніх пристроях Pixel 8 і Pixel 8 Pro від Google. Він може похвалитися 9-ядерною конфігурацією ЦП, включаючи одне ядро ​​Cortex-X3, чотири ядра Cortex-A715 і чотири ядра Cortex-A510. Ця настройка ЦП обіцяє покращену обчислювальну потужність і ефективність, дозволяючи користувачам насолоджуватися більш плавною багатозадачністю та швидшим виконанням програм.

Що стосується графічних можливостей, чіп Tensor G3 буде використовувати графічний процесор Arm Immortalis G715, оснащений 10 ядрами. Це оновлення попереднього 7-ядерного процесора G710, що дозволяє користувачам насолоджуватися більш захоплюючими іграми та графічною продуктивністю на своїх смартфонах Pixel 8.

Використовуючи технологію упаковки FO-WLP, чіп Tensor G3 від Samsung Foundry спрямований на пом’якшення виділення тепла при максимальному збільшенні енергоефективності. Це призведе до того, що пристрої будуть охолоджуватись і працюватимуть довше між заряджаннями, оптимізуючи загальну взаємодію з користувачем.

Джерела: Revegnus (@Tech_Reve)

By Вікі Ставропулу

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