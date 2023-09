EA оголошує про проект Rene: The Next-Gen Sims Game, яку можна завантажити безкоштовно

By

EA розкрила нові подробиці про свою майбутню гру Sims нового покоління під кодовою назвою Project Rene. У дописі в блозі під час презентації Behind The Sims компанія оголосила, що гра буде доступна для безкоштовного завантаження. Цей крок відбувся після успіху безкоштовної гри The Sims 4 минулого року.

Варіант безкоштовного завантаження для Project Rene означає, що гравці зможуть приєднатися, грати та досліджувати гру без необхідності підписки, покупки основної гри чи енергетичної механіки. EA має намір спростити для гравців можливість запрошувати друзів або приєднуватися до них і випробувати нові функції, історії та завдання.

Однак EA уточнила, що в грі все одно буде вміст і набори, які можна придбати, подібно до The Sims 4. Але структура ціноутворення та спосіб продажу цих предметів можуть відрізнятися від поточної гри. EA навела приклад додавання базової погоди як безкоштовної функції для всіх, тоді як майбутні пакети можуть зосереджуватися на конкретних темах, таких як зимові види спорту чи змагання.

Випуск Project Rene не означає припинення підтримки The Sims 4. EA планує продовжувати надавати оновлення та новий контент для спільноти The Sims 4 у ​​найближчому майбутньому.

Хоча конкретна дата запуску не була оголошена, EA працює над більш прозорим процесом розробки Project Rene. Раніше компанія повідомляла, що гра буде пропонувати як одиночну, так і багатокористувацьку гру, а більше інформації про набір компонентів для кількох гравців буде розкрито пізніше цього року.

