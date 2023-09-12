Щорічна подія Apple iPhone: чого очікувати

Сьогодні розпочнеться довгоочікувана щорічна подія Apple iPhone, на якій будуть представлені останні досягнення в лінійці флагманських смартфонів. У той час як ті, хто не зацікавлений у презентаціях компанії чи пристроях, можливо, захочуть відключитися сьогодні вдень, технічні ентузіасти в усьому світі з нетерпінням чекають нових моделей iPhone.

Однією з ключових змін, за чутками, у майбутніх моделях iPhone 15 є перехід від сумнозвісної «виїмки» до вирізу Dynamic Island, який був представлений в iPhone 14 Pro і Pro Max. Є припущення, що всі моделі, за винятком можливого нового варіанту SE, приймуть цю нову функцію дизайну.

Ще одним потенційним оновленням є перехід на титанові рамки для iPhone 15 Pro і Pro Max, які замінять поточні рамки з нержавіючої сталі. Ця зміна може зробити професійне обладнання ще міцнішим, легшим і преміальнішим. Крім того, модель Pro Max може мати новий перископічний об’єктив, який використовує призму для складання світла та забезпечує оптичне збільшення від 5x до 6x без збільшення об’єму телефону.

Щоб відповідати правилам Європейського Союзу щодо уніфікованих зарядних портів, Apple може поступово відмовитися від порту Lightning і прийняти стандарт USB-C для iPhone 15. Ця довгоочікувана зміна дозволить спростити підключення та варіанти зарядки для користувачів. Також є припущення щодо появи чохлів для AirPod з підтримкою USB-C і, можливо, нових AirPods.

Крім лінійки iPhone, також очікуються незначні оновлення для Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra. Перехід на чіп S9 стане першим реальним оновленням процесора продукту з 2020 року. Крім того, очікується, що майбутнє оновлення програмного забезпечення watchOS 10 принесе значні зміни в тому, як ми використовуємо Apple Watch.

Загалом, щорічна подія iPhone від Apple обіцяє захоплюючий набір нових оновлень обладнання та програмного забезпечення. Залишайтеся з нами, щоб отримати більше інформації, оскільки ми висвітлюємо подію та надаємо оновлення в реальному часі.

джерела:

– Engadget

- Блумберг