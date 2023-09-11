Logitech представляє артикуляційну веб-камеру для розширених віддалених зустрічей і прямих трансляцій

Logitech представила свою останню інновацію, Logitech Reach, веб-камеру з артикуляцією, призначену для покращення віддалених зустрічей, онлайн-навчання та прямих трансляцій. Компанія планує залучити камеру через Indiegogo Enterprise, щоб удосконалити дизайн і визначити ціну.

Хоча сама веб-камера не є новою, оскільки вона заснована на Logitech Streamcam, додавання шарнірного кронштейна забезпечує розширену функціональність. Цю веб-камеру 1080p, 60 кадрів/с можна замінити на іншу Streamcam, якщо це необхідно, гарантуючи, що користувачам не доведеться купувати повністю новий пристрій у разі пошкодження.

Компанія Logitech провела дослідження ринку і виявила, що більшість респондентів віддають перевагу комплексному рішенню, а не просто кріпленню. Тому компанія вирішила запропонувати Reach як повний пакет. Після завершення кампанії Indiegogo та збору достатньої кількості даних Logitech розпочне продажі Reach із окремою основою або настільним затискачем.

Однією з видатних особливостей Reach є можливість плавного панорамування, яка дозволяє користувачам легко демонструвати предмети на своєму столі, плавно переміщаючи їх поперек. Керівник продукту Logitech Гаурав Браду підкреслив спеціально розроблене кільце на кріпленні камери, яке гарантує, що зображення залишається вертикальним під час панорамування. Стабільність і плавність руху усувають обмеження існуючих шарнірних кріплень веб-камери.

Хоча час випуску Reach може здатися дещо пізнім, враховуючи відхід від віддаленої роботи в багатьох компаніях, він все ще пропонує цінні переваги для тих, хто продовжує працювати віддалено, або для стримерів і відеоблогерів, які шукають більш динамічний контент. Завдяки своїй універсальності Reach прагне покращити інтерактивний досвід онлайн-зустрічей і прямих трансляцій.

джерела:

- Границя