Нові функції iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max від Apple

Apple збирається випустити свої останні флагманські смартфони, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, і вони постачаються з кількома цікавими новими функціями. Однією з найбільш помітних змін є введення нової кнопки Action, яка замінить традиційний перемикач Ring/Silent, який був основним елементом iPhone з моменту його створення.

Кнопка Action, подібна до тієї, що є на Apple Watch Ultra, є механічною кнопкою, яка дає користувачам можливість вручну вмикати настроювані функції. На основі коду, знайденого в бета-версії iOS 17, очікується, що кнопка «Дія» зможе виконувати кілька дій, які можна налаштувати в налаштуваннях:

Спеціальні можливості: надає користувачам доступ до різноманітних налаштувань доступності, таких як VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch тощо.

Ярлики: дають змогу користувачам запускати ярлики, створені в програмі «Ярлики», наприклад надсилати повідомлення, відтворювати списки відтворення або керувати пристроями розумного будинку.

Беззвучний режим: як і перемикач «Дзвінок/Без звуку», кнопка «Дія» може вмикати або вимикати беззвучний режим, вимикати або вмикати дзвінок і сповіщення.

Камера: запускає програму «Камера» та дозволяє користувачам знімати фотографії та відео одним натисканням кнопки «Дія».

Ліхтарик: вмикає або вимикає ліхтарик на задній панелі пристрою.

Фокус: вмикає або вимикає режим фокусування.

Екранна лупа: активує програму Екранна лупа, перетворюючи камеру iPhone на пристрій для масштабування дрібного тексту чи об’єктів.

Перекладач: запускає програму «Перекладач» і дозволяє користувачам розпочинати розмови чи переклади одним натисканням кнопки «Дія».

Голосові нагадування: Початок або зупинка запису голосових нагадувань за допомогою програми «Голосові нагадування».

Ці нові функції роблять кнопку «Дія» одним із ключових факторів, що відрізняють iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

За чутками, на додаток до кнопки «Дія» iPhone 15 Pro має центральну раму, виготовлену з титану 5 класу, завдяки чому пристрій значно легший. За оцінками, він на 10 відсотків легший за свого попередника, iPhone 14 Pro.

Незабаром Apple представить серію iPhone 15 разом з іншими потенційними продуктами. Слідкуйте за оновленнями та новинами про останні інновації Apple.

Джерела: MacRumors