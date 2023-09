Barbie: The Movie Merchandise, якому не можна встояти

Фільм Ґрети Гервіг про Барбі мав величезний успіх, захоплюючи глядачів різного віку своїм дослідженням жіночності та тиском досконалості. Якщо ви фанат фільму, ви будете раді дізнатися, що можна придбати різноманітні товари на тему Барбі. Від саундтреків і одягу до колекційних ляльок і аксесуарів для ігор – кожен знайде щось для себе.

You can buy a digital copy of the movie or preorder the physical disc. Renting the film costs $24.99, while purchasing it costs $29.99. It’s worth noting that the movie is Movies Anywhere eligible, allowing you to watch it on any participating platform.

Якщо ви хочете поповнити свою колекцію Барбі, ви можете попередньо замовити фільм про Барбі на 4K UHD Blu-ray. Дата випуску ще не визначена, але фільми у фізичному форматі зазвичай стають доступними протягом кількох тижнів після цифрової версії.

Fans of Ryan Gosling’s character, Ken, can rejoice with the release of the Barbie The Movie Collectible Ken Doll. This doll, wearing his iconic black fringe vest and faux fur coat, can be yours for $75. It even comes in a collectible Barbie movie packaging. The release date for this item is set for January 31, 2024.

Barbie’s album, featuring tracks from Ryan Gosling, Lizzo, and more, is available on vinyl. You can choose between a pink vinyl or an Amazon Exclusive milky clear vinyl, both of which are currently on sale.

For gaming enthusiasts, there are Barbie-themed controllers available. You can opt for a Deep Pink Xbox controller or a Nova Pink PS5 controller to add a touch of Barbie magic to your gaming setup.

Якщо ви хочете показати свою Ken-ergy, ви можете попередньо замовити толстовку «I Am Kenough» від Mattel. Ця толстовка, виготовлена ​​з приємного матеріалу, коштує 60 доларів і буде доставлена ​​до 10 жовтня. Mattel також пропонує інші предмети одягу «I Am Kenough», зокрема капелюхи та худі.

Для тих, хто хоче прикрасити свій житловий простір, компанія Mattel пропонує ряд принтів на полотні на тему Барбі. Ці принти, ціна яких становить 40 доларів за штуку, дозволяють вам продемонструвати свою любов до Барбі.

З такою кількістю варіантів на вибір, шанувальники Барбі можуть повністю зануритися у світ кіно. Незалежно від того, чи то предмети колекціонування, мода чи декор, немає браку способів відсвяткувати Барбі: фільм.

Джерело: IGN – Ханна Хуліган (незалежний автор)