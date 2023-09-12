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Захист вашої особи в Інтернеті: Посібник із конфіденційності та безпеки

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Захист вашої особи в Інтернеті: Посібник із конфіденційності та безпеки

У сучасну цифрову епоху важливо бути в курсі інформації про вас або вашу дитину, доступну в Інтернеті. Простий пошуковий запит може виявити особисті дані та навіть застарілі облікові записи, про які ви, можливо, забули. Щоб захистити вашу конфіденційність, ось кілька кроків, які ви можете зробити.

По-перше, оцініть збитки. Використовуйте інструменти на кшталт «Have I Been Pwned?» щоб перевірити, чи ваша особиста інформація була розкрита в результаті будь-яких порушень даних. Якщо так, негайно змініть паролі. Скиньте свої облікові дані для входу на будь-якому веб-сайті, де ви використовували зламаний пароль. Це запобігає несанкціонованому доступу до ваших облікових записів і допомагає захистити конфіденційну інформацію, наприклад ваш банківський рахунок.

Розгляньте можливість використання режимів приватного перегляду або браузерів, орієнтованих на конфіденційність. Хоча приватний перегляд може очистити вашу історію з пристрою, він не приховує вашу онлайн-діяльність від веб-сайтів, постачальників послуг Інтернету та органів влади. Браузери, орієнтовані на конфіденційність, як-от DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser або Tor, пропонують додатковий захист, мінімізуючи відстеження та зберігання даних.

Крім того, перевірте свої програми. Багато програм і розширень браузера збирають і продають ваші дані рекламодавцям або третім особам. Перегляньте дозволи, надані кожній програмі на вашому телефоні, і вимкніть будь-який надмірний доступ. Зверніть увагу на фонове відстеження та посилання на третіх сторін, які можуть вказувати на брокерів даних. Так само видаліть усі невикористані програми або розширення браузера, щоб мінімізувати ризики.

Розгляньте можливість використання адреси електронної пошти для запису для онлайн-взаємодії, наприклад реєстрації облікових записів у соціальних мережах або здійснення покупок в Інтернеті. Налаштування окремої адреси електронної пошти спеціально для цих взаємодій допомагає запобігти спаму та мінімізує ризик прив’язування особистої інформації до основного облікового запису електронної пошти.

Дотримуючись цих кроків, ви зможете краще захистити свою онлайн-ідентичність і зберегти свою конфіденційність у все більш цифровому світі.

джерела:
– стаття «Шукай себе».
– «Мене пограбували?» бази даних

By Мамфо Брешіа

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