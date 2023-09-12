Apple Watch Series 9 і Ultra 2: що нового у 2023 році?

У 2022 році Apple зробила хвилю, випустивши міцний Apple Watch Ultra, один із найбільших випусків за останні роки. Минулого року також було представлено серію 8, яка оснащена датчиком температури шкіри. Хоча Series 9 і Ultra 2 можуть бути не такими новаторськими, вони все ж приносять деякі варті уваги оновлення.

Серія 9 зберігає дизайн свого попередника, Серії 8, але оснащена швидшим чіпсетом S9. Ця покращена обчислювальна потужність не лише збільшує швидкість, але й подовжує термін служби акумулятора. Запити Siri тепер можна обробляти на пристрої, усуваючи потребу у з’єднанні Wi-Fi або надійному покритті стільникового зв’язку для керування годинником. Крім того, було представлено новий варіант рожевого кольору.

Ultra 2 за ціною 799 доларів є найдорожчим годинником Apple. Він може похвалитися неймовірно яскравим дисплеєм, який досягає до 3,000 ніт, що полегшує перевірку спортивних даних, які швидко змінюються, наприклад висоти. Як Ultra 2, так і Series 9 мають нову функцію під назвою Double Tap, яка дозволяє користувачам виконувати прості дії, як-от завершувати виклик або запускати таймер, торкаючись пальцями по годиннику.

Екологічність була ключовим напрямком для Apple цього року. Тепер годинник використовує перероблений кобальт в акумуляторі та перероблені матеріали в корпусі. Apple також представила новий матеріал під назвою FineWoven, виготовлений із 86% переробленого вмісту для своїх спортивних петель. Компанія докладає зусиль, щоб скоротити викиди вуглецю, інвестуючи у використання відновлюваної енергії.

Забігаючи наперед, чутки свідчать про те, що Apple може підготувати значні оновлення для Apple Watch X, які, як очікується, будуть випущені в 2024 або 2025 роках. Передбачувані покращення включають більш тонкий корпус і нову систему кріплення ремінця. Watch X також може мати дисплей microLED для покращеного часу автономної роботи та більший екран.

Що стосується функцій, пов’язаних зі здоров’ям, Apple постійно вводить нові функції з кожною ітерацією. Потенційні майбутні доповнення можуть включати моніторинг артеріального тиску та неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові. Ці функції будуть особливо корисні для людей з діабетом або переддіабетом.

Мета Apple конкурувати з Garmin у категорії спортивних годинників преміум-класу очевидна завдяки впровадженню нових апаратних і програмних функцій. Нещодавно анонсована WatchOS 10 надає розширені можливості Series 9 і Ultra 2, наприклад можливість перетворювати ваш телефон на автоматичний велокомп’ютер під час тренування на велосипеді.

У той час як Apple Watch SE, варіант початкового рівня, не отримав жодних оновлень цього року, Series 9 і Ultra 2 принесли достатньо покращень, щоб ентузіасти Apple були в захваті. Попереднє замовлення на ці годинники вже розпочато, вони будуть доступні з 22 вересня.

джерела:

– WIRED (джерело оригінальної статті)