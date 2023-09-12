Porsche 2023 Carrera T 911 року: мрія пуристів

Porsche 2023 Carrera T 911 року вражає автолюбителів своїм блискучим шасі, точним рульовим керуванням і відсутністю роздутості. Ця модель, доступна в приголомшливому кольорі Gulf Blue, є мрією пуристів, оскільки вона поєднує функції, орієнтовані на продуктивність, із заходами для зниження ваги.

Однією з видатних особливостей Carrera T є його спортивно налаштована система активної підвіски PASM, яка забезпечує динамічне водіння. Крім того, задній диференціал із обмеженим ковзанням із розподілом крутного моменту та активна спортивна вихлопна система входять у стандартну комплектацію, ще більше підвищуючи продуктивність автомобіля.

Усередині салону Carrera T пропонує простий дизайн, хоча спроби зменшити вагу зробили салон трохи шумнішим. У рамках заходів щодо зменшення ваги заднє сидіння було видалено, але його можна безкоштовно додати для тих, кому потрібні додаткові місця.

Carrera T поставляється з семиступінчастою механічною коробкою передач у стандартній комплектації, але в якості опції доступна восьмиступінчаста автоматична коробка передач PDK. Завдяки цим параметрам трансмісії Carrera T забезпечує вражаючу продуктивність, час прискорення 0-60 миль/год становить 4.3 секунди з механічною коробкою передач і 3.8 секунди з PDK.

Незважаючи на свої потужні можливості, Carrera T створена як спортивний автомобіль для повсякденного використання. Він пропонує більш комфортне та практичне водіння порівняно з іншими варіантами 911. Це означає, що власники, швидше за все, насолоджуватимуться своєю Carrera T на регулярній основі, а не зберігають її в гаражі.

Підсумовуючи, Porsche 2023 Carrera T 911 року — це особлива модель, призначена для пуристів, які прагнуть точності, продуктивності та бадьорого водіння. Завдяки своїм вражаючим характеристикам і вражаючому дизайну Carrera T обов’язково приверне увагу як на дорозі, так і на трасі.

джерела:

– Porsche Cars North America, Inc.