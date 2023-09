Evie Networks розширює партнерство з Dan Murphy's, щоб встановити більше зарядних станцій для електромобілів

Evie Networks, компанія, що спеціалізується на громадських зарядних пристроях для електромобілів, оголосила про розширене партнерство з Dan Murphy's для встановлення додаткових зарядних станцій у їхніх магазинах. У магазинах Dan Murphy по всій Австралії вже встановлено п’ять зарядних станцій, а шосту станцію планується встановити в Бродмідоузі, штат Вікторія.

Це партнерство є позитивним кроком до покращення доступності інфраструктури зарядки електромобілів. Завдяки розширенню мережі зарядних станцій у магазинах Dan Murphy більше власників електромобілів матимуть зручний доступ до зарядних станцій під час здійснення покупок або в справах. Це також узгоджується зі зростаючим попитом на екологічні варіанти транспортування.

Twitter нібито Shadowbans The New York Times, головного рекламодавця

У несподіваний крок Twitter, тепер відомий як X, як повідомляється, тіньово заборонив The New York Times, не дозволяючи користувачам бачити твіти, які посилаються на вміст газети. Ця дія особливо іронічна, оскільки The New York Times є одним із головних рекламодавців X і проводить рекламні кампанії для свого спортивного сайту The Athletic.

Залучення до твітів із посиланнями на веб-сайт The New York Times значно впало наприкінці липня та продовжувало знижуватися протягом серпня. Це зниження спостерігалося шляхом порівняння залучення з твітами інших великих інформаційних служб, таких як BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal і Washington Post. Протягом того ж періоду зацікавленість публікаціями з цих конкуруючих новинних сайтів або зросла, або залишилася незмінною.

Повідомляється, що Meta (раніше Facebook) розробляє вдосконалену модель AI для конкуренції з OpenAI

Meta нібито створює передову модель штучного інтелекту, яка має на меті відповідати ефективності популярної мовної моделі OpenAI, GPT-4. Цей інструмент штучного інтелекту генеруватиме текст і аналізуватиметься для бізнесу. Ціль цієї спроби — конкурувати з напливом нових моделей ШІ, які надходять на ринок. Щоб досягти цього, Meta, як повідомляється, прагне придбати передові чіпи Nvidia.

Очікується, що модель штучного інтелекту, яку розробляє Meta, допоможе компаніям різними способами, включаючи генерацію складного тексту, виконання комплексного аналізу та створення додаткових результатів. Пропонуючи ці послуги, Meta має намір створити конкурентну перевагу на ринку ШІ.

Інтернет-архів апеляції Бібліотека електронних книг Позов про втрату

Інтернет-архів оголосив про свій намір оскаржити нещодавню втрату у справі про авторські права щодо його бібліотеки електронних книг. Після угоди Архів уже обмежив доступ до деяких своїх книг. Початкове рішення встановлювало, що сканування книг Архівом не підпадає під дію закону США про добросовісне використання. Отже, веб-сайту довелося обмежити публічний доступ до комерційно доступних книг, захищених авторським правом.

Рішення Інтернет-архіву подати апеляцію підкреслює їхню прихильність збереженню доступу до знань і літератури, а також усуває занепокоєння, висунуті власниками авторських прав. Цей випадок підкреслює поточні проблеми та дискусії навколо цифрових бібліотек і добросовісного використання в епоху цифрових технологій.

Потенційно населена екзопланета K2-18b, ідентифікована космічним телескопом Джеймса Вебба

Космічний телескоп Джеймса Вебба ідентифікував K2-18b, екзопланету, яка має потенціал для проживання та пошуку позаземного життя. Вважається, що K2015-2b, виявлений у 18 році, має на поверхні рідкий водний океан і може містити метан, вуглекислий газ і диметилсульфід. Ця екзопланета значно більша за Землю, у 8.6 разів перевищує її розмір, і дає унікальну можливість для наукових досліджень у нашій галактиці.

Оскільки ми продовжуємо відкривати екзопланети з характеристиками, які нагадують нашу власну планету, пошук життя за межами Землі стає все більш захоплюючим. K2-18b пропонує захоплюючий погляд на можливість існування придатних для життя світів за межами нашої Сонячної системи.

