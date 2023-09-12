Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

Тайвань представляє нові рекомендації для індустрії цифрових активів

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Тайвань представляє нові рекомендації для індустрії цифрових активів

Тайвань приєднався до зростаючого списку країн, які впроваджують правила для галузі цифрових активів. Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) розробила десять керівних принципів, спрямованих на досягнення балансу між сприянням інноваціям і захистом інвесторів.

Одним із ключових положень рекомендацій є придушення офшорних бірж, які працюють на Тайвані без отримання ліцензій FSC. Це означає, що такі глобальні біржі, як Binance, Bitfinex і Kraken, які працювали без дотримання правил у багатьох юрисдикціях, тепер будуть піддаватися більш жорсткій перевірці.

Тайвань відчув на собі негативні наслідки нерегульованих бірж, оскільки він був однією з країн, які найбільше постраждали від краху FTX. У результаті FSC вживає активних заходів для захисту інвесторів і забезпечення стабільності ринку цифрових активів.

На додаток до придушення незаконних бірж, нові правила Тайваню також вимагають від постачальників послуг віртуальних активів (VASP) отримати дозвіл FSC перед публікацією реклами. VASP також зобов’язані відокремлювати активи клієнтів від операційного капіталу та впроваджувати надійні програми боротьби з відмиванням грошей (AML). Керівні принципи також забороняють пропонувати складні похідні продукти роздрібним інвесторам, накладаючи суворі штрафи за невиконання.

Випуск токенів є ще однією сферою, яку розглядають інструкції. Перед випуском токенів VASP повинні будуть надати FSC для перевірки свої технічні документи. Цей захід спрямований на сприяння прозорості та захист інвесторів від шахрайських схем.

Варто зазначити, що юрисдикція FSC не поширюється на невзаємозамінні токени (NFT), оскільки їхні унікальні характеристики та можливість комбінування вимагають більш комплексних правил.

Рух Тайваню щодо регулювання індустрії цифрових активів відображає зростаючу тенденцію серед глобальних регуляторів наздогнати швидкий розвиток крипторинку. Запроваджуючи ці вказівки, Тайвань прагне створити безпечніше та прозоріше середовище для інвесторів, одночасно розвиваючи інновації в секторі цифрових активів.

джерела:
– [Джерело 1]
– [Джерело 2]

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

Технологія

Представляємо Transit: плагін для плавного переходу пісень

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
Технологія

WhatsApp спростовує повідомлення про запровадження реклами та запускає функцію каналів WhatsApp

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
Технологія

Власники автомобілів Volvo та Polestar можуть транслювати вміст під час паркування чи зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа

Ти пропустив

Технологія

Представляємо Transit: плагін для плавного переходу пісень

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

WhatsApp спростовує повідомлення про запровадження реклами та запускає функцію каналів WhatsApp

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

Власники автомобілів Volvo та Polestar можуть транслювати вміст під час паркування чи зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Bose представляє нову лінійку навушників QuietComfort Ultra

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі