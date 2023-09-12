Тайвань представляє нові рекомендації для індустрії цифрових активів

Тайвань приєднався до зростаючого списку країн, які впроваджують правила для галузі цифрових активів. Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) розробила десять керівних принципів, спрямованих на досягнення балансу між сприянням інноваціям і захистом інвесторів.

Одним із ключових положень рекомендацій є придушення офшорних бірж, які працюють на Тайвані без отримання ліцензій FSC. Це означає, що такі глобальні біржі, як Binance, Bitfinex і Kraken, які працювали без дотримання правил у багатьох юрисдикціях, тепер будуть піддаватися більш жорсткій перевірці.

Тайвань відчув на собі негативні наслідки нерегульованих бірж, оскільки він був однією з країн, які найбільше постраждали від краху FTX. У результаті FSC вживає активних заходів для захисту інвесторів і забезпечення стабільності ринку цифрових активів.

На додаток до придушення незаконних бірж, нові правила Тайваню також вимагають від постачальників послуг віртуальних активів (VASP) отримати дозвіл FSC перед публікацією реклами. VASP також зобов’язані відокремлювати активи клієнтів від операційного капіталу та впроваджувати надійні програми боротьби з відмиванням грошей (AML). Керівні принципи також забороняють пропонувати складні похідні продукти роздрібним інвесторам, накладаючи суворі штрафи за невиконання.

Випуск токенів є ще однією сферою, яку розглядають інструкції. Перед випуском токенів VASP повинні будуть надати FSC для перевірки свої технічні документи. Цей захід спрямований на сприяння прозорості та захист інвесторів від шахрайських схем.

Варто зазначити, що юрисдикція FSC не поширюється на невзаємозамінні токени (NFT), оскільки їхні унікальні характеристики та можливість комбінування вимагають більш комплексних правил.

Рух Тайваню щодо регулювання індустрії цифрових активів відображає зростаючу тенденцію серед глобальних регуляторів наздогнати швидкий розвиток крипторинку. Запроваджуючи ці вказівки, Тайвань прагне створити безпечніше та прозоріше середовище для інвесторів, одночасно розвиваючи інновації в секторі цифрових активів.

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